TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında maç öncesi hakem ataması yapıldı - Son Dakika
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında maç öncesi hakem ataması yapıldı

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında maç öncesi hakem ataması yapıldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 19. haftasında Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanacak müsabakada Edirne Bölgesinden C Klasman Hakemi Cansu Tiryaki düdük çalacak.

10.02.2024 08:24  Güncelleme: 08:27
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 19. haftasında Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanacak müsabakada Edirne Bölgesinden C Klasman Hakemi Cansu Tiryaki düdük çalacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 19. haftasında Gümüşhane Sportif faaliyetleri A.Ş ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Gümüşhane Sportif Faaliyetleri A.Ş ile Talasgücü Belediyespor maçına Cansu Tiryaki'yi atandı. Tiryaki'nin yardımcılıklarını Mustafa Cem Büyük ve Recep Tayyip Keleş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mustafa Demir olacak. 11 Şubat Pazar günü Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanacak Gümüşhane Sportif Faaliyetleri A.Ş ile Talasgücü Belediyespor maçı saat 14.00'da başlayacak.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Talasgücü Belediyespor 2-1 kazanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında maç öncesi hakem ataması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında maç öncesi hakem ataması yapıldı - Son Dakika
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