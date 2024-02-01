TFF 3. Lig 18. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 18. hafta maçlarının hakemlerini atadı.
TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 18. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Elazığspor - Turgutluspor maçını İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Hatem Yarar yönetecek. Yarar'ın yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Ahmet Şen ile Mustafa Poyraz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine İstanbul bölgesinden Denizhan Aydın olacak.
23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 18. haftasında Bergama Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı maçı Diyarbakır bölgesinden C klasman hakemi Burak Kamalak yönetecek. Kamalak'ın yardımcılıklarını Eskişehir bölgesinden Merve Turan ile Diyarbakır bölgesinden Ulaş Çelik yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Ağrı bölgesinden Serkan Duru görevlendirildi. 4 Şubat Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan maç Bergama 14 Eylül Stadında oynanacak. - ELAZIĞ
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