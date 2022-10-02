Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 5. hafta maçları tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor- Eskişehirspor: 3-0
Entegre Solar Elazığspor- Çatalcaspor: 2-1
Hacettepe 1945- Karşıyaka: 2-1
1922 Konyaspor-Yomraspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-BC Group Ağrı 1970: 1-3
Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 1-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Edirnespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Belediye Kütahyaspor-52 Orduspor FK: 0-0
2. Grup:
Yeşilyurt DÇ Ofspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 0-0
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Amberçay Eynesil Belediyespor: 1-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Elazığ Karakoçan FK: 5-0
Karaman FK-Armoni Alanya Kestelspor: 0-0
Kırıkkale Büyük Anadolu- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Bayrampaşaspor-Bulvarspor: 0-2
Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor: 4-3
Orduspor 1967- Darıca Gençlerbirliği: 1-1
3 Grup:
68 Aksaray Belediyespor- Bergama Belediyespor: 0-0
Fatsa Belediyespor- Güneş Holding Çankaya FK: 2-4
Muş 1984 Muşspor- Niğde Anadolu FK: 1-0
Malatya Arguvanspor- Efeler 09 Spor FK: 1-1
Artvin Hopaspor- Siirt İl Özel İdaresi: 1-1
Kepez Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1
Bursa Yıldırımspor-Merkür Holding Erbaaspor: 2-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0
Akhisarspor-Osmaniyespor FK: 1-1
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