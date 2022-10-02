Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

02.10.2022 21:18
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 5. hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 5. hafta maçları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor- Eskişehirspor: 3-0

Entegre Solar Elazığspor- Çatalcaspor: 2-1

Hacettepe 1945- Karşıyaka: 2-1

1922 Konyaspor-Yomraspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-BC Group Ağrı 1970: 1-3

Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 1-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Edirnespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Belediye Kütahyaspor-52 Orduspor FK: 0-0

2. Grup:

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 0-0

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Amberçay Eynesil Belediyespor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Elazığ Karakoçan FK: 5-0

Karaman FK-Armoni Alanya Kestelspor: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadolu- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Bayrampaşaspor-Bulvarspor: 0-2

Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor: 4-3

Orduspor 1967- Darıca Gençlerbirliği: 1-1

3 Grup:

68 Aksaray Belediyespor- Bergama Belediyespor: 0-0

Fatsa Belediyespor- Güneş Holding Çankaya FK: 2-4

Muş 1984 Muşspor- Niğde Anadolu FK: 1-0

Malatya Arguvanspor- Efeler 09 Spor FK: 1-1

Artvin Hopaspor- Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Kepez Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1

Bursa Yıldırımspor-Merkür Holding Erbaaspor: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0

Akhisarspor-Osmaniyespor FK: 1-1

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Eskişehirspor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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