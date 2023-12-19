TFF 3. Lig\'deki Ege takımları yarın son maçlarını oynayacak

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'deki Ege takımları yarın ilk yarının son maçlarını oynayacak. Hakem Halil Umut Meler'e Süper Lig'de 11 Aralık'ta oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından yapılan saldırı sonrası ertelenen son hafta karşılaşmaları yarın saat 14.00'te yapılacak. Ligde 1'inci Grup'ta çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup lider olan Aliağa Futbol, devreyi lider kapatmak için Kırıkkalegücü deplasmanına çıkacak. Grupta 4 maçtır galip gelememesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor da yine dış sahada Edirnespor ile karşılaşacak.

2'nci Grup'taki devre finalinde 27 puanla zirve takipçisi Turgutluspor, 30 puanlı lider Batman Petrolspor'dan son hafta deplasmanda koltuğu devralmaya çalışacak. 3'üncü Grup'ta son 5 maçını kaybederek alt sıralarda çakılı kalan Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Grupta Play-Off hattındaki iki ekipten Kuşadasıspor, Ağrı 1970 Spor'a, Bornova 1877 de 1922 Konyaspor'la deplasmanda rakip olacak. 4'üncü Grup'ta Bergama Sportif ise Bursa Yıldırımspor'la 14 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaşacak.