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TFF 3. Lig'deki Ege takımları yarın son maçlarını oynayacak - Son Dakika
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TFF 3. Lig'deki Ege takımları yarın son maçlarını oynayacak

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege takımları, ertelenen son hafta karşılaşmalarını yarın oynayacak. Lider Aliağa Futbol, Kırıkkalegücü deplasmanında, Ayvalıkgücü Belediyespor ise Edirnespor ile dış sahada karşılaşacak. Turgutluspor ise lider Batman Petrolspor'u deplasmanda devirme mücadelesi verecek. Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak. Kuşadasıspor Ağrı 1970 Spor'a, Bornova 1877 ise 1922 Konyaspor'a deplasmanda rakip olacak. Bergama Sportif ise Bursa Yıldırımspor ile kozlarını paylaşacak.

TFF 3. Lig\'deki Ege takımları yarın son maçlarını oynayacak
19.12.2023 - 11:16,
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'deki Ege takımları yarın ilk yarının son maçlarını oynayacak. Hakem Halil Umut Meler'e Süper Lig'de 11 Aralık'ta oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından yapılan saldırı sonrası ertelenen son hafta karşılaşmaları yarın saat 14.00'te yapılacak. Ligde 1'inci Grup'ta çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup lider olan Aliağa Futbol, devreyi lider kapatmak için Kırıkkalegücü deplasmanına çıkacak. Grupta 4 maçtır galip gelememesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor da yine dış sahada Edirnespor ile karşılaşacak.

2'nci Grup'taki devre finalinde 27 puanla zirve takipçisi Turgutluspor, 30 puanlı lider Batman Petrolspor'dan son hafta deplasmanda koltuğu devralmaya çalışacak. 3'üncü Grup'ta son 5 maçını kaybederek alt sıralarda çakılı kalan Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Grupta Play-Off hattındaki iki ekipten Kuşadasıspor, Ağrı 1970 Spor'a, Bornova 1877 de 1922 Konyaspor'la deplasmanda rakip olacak. 4'üncü Grup'ta Bergama Sportif ise Bursa Yıldırımspor'la 14 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'deki Ege takımları yarın son maçlarını oynayacak - Son Dakika
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