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TFF, 7 kulübe para cezası verdi - Son Dakika
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TFF, 7 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Başakşehir, Adana Demirspor, Rizespor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'ye çeşitli gerekçelerle para cezası uyguladı. Ayrıca, Trabzonspor Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu ve Alanyaspor Antrenörü Orhan Çıkırıkçı'ya da maç men cezası verildi.

TFF, 7 kulübe para cezası verdi
30.01.2024 - 15:43,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'ye çeşitli gerekçelerle para cezası uygulandığı belirtildi.

Trabzonspor'a 424 bin lira, Fenerbahçe'ye 380 bin lira, Gaziantep FK'ye 224 bin lira, Adana Demirspor'a 140 bin lira, Çaykur Rizespor'a 112 bin lira, RAMS Başakşehir'e 40 bin 500 lira ve İstanbulspor'a 31 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Alanyaspor Antrenörü Orhan Çıkırıkçı'ya ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası uygulandığı bildirildi.

İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou'nun rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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