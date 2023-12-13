 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF, Ankaragücü Başkanı ve İdarecilerini Disipline Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

TFF, Ankaragücü Başkanı ve İdarecilerini Disipline Gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ayrıca, diğer takımların da disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

TFF, Ankaragücü Başkanı ve İdarecilerini Disipline Gönderdi
13.12.2023 - 02:45,
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası sonrası hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı ve sonrasındaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten birçok isim disipline gönderildi. Saha içerisinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, talimatlara aykırı hareketi, tehdidi, saldırısı ve saha olayları nedenleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi. Kulüp idarecileri Gülsen Yılmaz, Cahit Şahin, Cengiz Gökay, Yusuf Buğra Tanık, Mulla Ali Çetin ile kulüp görevlileri Mücahid Osman Karabay, İsmail Develi, Burak Koca, Hakan Apaydın, Ahmet Öztürk, Şahin Yunus Şahin, Kenan Çelikkaya talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildi.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Antalyasporlu futbolcu Erdal Rakip ve Hatayspor mücadelesinde kırmızı kart gören Başakşehirli futbolcu Jerome Opoku 'hakareti' nedeniyle disipline gönderildi. Fatih Karagümrük kulübü, '7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle; Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle ve aynı maçta Fenerbahçe 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'saha olayları' yanı sıra kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan açıklamaları suretiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Alanyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Trabzonspor disiplin ihlalleri nedeniyle kurula gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Ankaragücü Başkanı ve İdarecilerini Disipline Gönderdi - Son Dakika


00:43
BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21
İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59
Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18
CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02
Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı? Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43
Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış

Son Dakika
00:43 BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41 Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21 İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59 Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18 CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02 Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43 Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 03:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: TFF, Ankaragücü Başkanı ve İdarecilerini Disipline Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement