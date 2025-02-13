TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı Ziyaret Etti

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ziyarette bulundu. Görüşmede, gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Hacıosmanoğlu, Yıldız'a A Milli Takım forması hediye etti.

13.02.2025 16:00  Güncelleme: 16:01
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İSTANBUL, -TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü merkez binasında gerçekleşen ve gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede; TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Misafirperverliği için Selami Yıldız'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim ederken; Selami Yıldız ise Başkan Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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