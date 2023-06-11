TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece play-off final maçlarında devrede olacak - Son Dakika
Üye Girişi
TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece play-off final maçlarında devrede olacak

TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece play-off final maçlarında devrede olacak

11.06.2023 19:16

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak. TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı da açıklandı. TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.

TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece o maçlarda devreye girecek

TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:

1. Grup

12 Haziran Pazartesi:

2. Grup

13 Haziran Salı:

3. Grup

14 Haziran Çarşamba:

TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece play-off final maçlarında devrede olacak - Son Dakika


Son Dakika
19:13 TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece play-off final maçlarında devrede olacak
19:08 TFF'den VAR hakkında kritik karar! Uygulama, sadece o maçlarda kullanılacak
18:57 İskoçya eski Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, finansman soruşturması kapsamında gözaltına alındı
18:55 İskoçya'nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı
18:31 Ankara'da Sel Felaketi: Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı, Alt Geçitler Trafiğe Kapatıldı
18:27 Sele teslim olan Ankara'da Mansur Yavaş'tan kritik uyarı: Taşma noktasına geldi
18:14 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Her açıdan Devler Ligi! Bir gecede ülkemize giren para dudak uçuklattı
18:09 Her açıdan Devler Ligi! Bir gecede ülkemize giren para dudak uçuklattı
17:35 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü
17:33 Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 19:55:27. #1.13#
SON DAKİKA: TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece play-off final maçlarında devrede olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement