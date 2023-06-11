TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.
TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:
1. Grup
12 Haziran Pazartesi:
2. Grup
13 Haziran Salı:
3. Grup
14 Haziran Çarşamba:
TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece play-off final maçlarında devrede olacak - Son Dakika