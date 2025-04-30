TFF'den şike soruşturması! Maçları inceleyecek - Son Dakika
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Spor

TFF'den şike soruşturması! Maçları inceleyecek

TFF\'den şike soruşturması! Maçları inceleyecek

TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti.

30.04.2025 18:29
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TFF, Fenerbahçe'nin Kadın Futbol Ligi'ndeki alınan sonuçlarla ilgili talebi üzerine harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF kurulları hızlı bir şekilde karşılaşmalar hakkında bir soruşturma başlattı. TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.

SON MAÇLAR 4 MAYIS

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftası ilginç karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlama saatti 14.00 olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek, haftayı 1-0'lık Beylerbeyi galibiyetiyle geçen aynı puanlı Fenerbahçe'ye genel averajda +5 fark atması Sarı-Lacivertliler'in tepkisini çekti. FOMGET'in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarında elde ettiği farklı galibiyetlerinin hayatın olağan akışına ters olduğunu düşünen Fenerbahçe, ilgili müsabakalar hakkında Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Etik Kurulu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den şike soruşturması! Maçları inceleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hakan1421:
    Adaletiniz var ise bir kulübün adamı değil iseniz Fenerbahçe'nin bu takdirde takımlar ile oynadığı ve aynı farklı şekilde yendiği maçlarıda incelersiniz!! ama fenerasyonda o yürek nerede 161 3 Yanıtla
  • sabahattin dagalp:
    Bodrum ve Sivas ın fener maçları da incelensin. 124 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Arsızlık yüzsüzlük seviyesine bak ya :D Ülkemizin başına beka ve bela sorunu olmaya gelmişler tescilli şikecilerin yöneticileri... 87 1 Yanıtla
  • Semih:
    bunlar bi şeyden şikayet ediyosa, algı oyunu kuruyolarsa bilin ki kendileri yapıyodur... Mesela gs kırmızı kart görmüyo diye yaygara kopardılar ama 3 kez görmüştü ligde, fb ise ligde kırmızı kart görmeyen tek takım... Avrupa Liginin ise en çok kart gören takımı fb... 82 2 Yanıtla
  • Göztepeli:
    her türlü pisliği yapıp çamuru başkasına atmak tek idealleri misyonları vizyonları, git gide daha da küçüldüler :D 67 6 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak şerefli rakiperle mücadele etmekten memuniyet duyuyorum. Kupa maçları çok güzeldi. Türküğe vatanına sahip çıkan, sporda temiz mücadele eden Beşiktaş Galatasaray Göztepe gibi ve birçok şehrin nice şerefli anadolu takımlarıyla oynamak değerli oluyor... :) 48 6 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Süperligde tüm yorumcular gsnin 5 macını hakemlerle kazandı dediği maclarda incelenmeli rasim ROK ne dedi arda turan gsyi yenerse gsnin stadından iceri giremez demesti gs eyüpsporu 5 .1 yendi tüm maclar incelenmeli gerekiyorsa bu sene ligler tescil edilmesin 2 45 Yanıtla
  • Alper006 :
    Fener yabancı hakem diyor oluyor, fener şu maçlar araştırılsın diyor oluyor bu 36 1 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    bence Erzurum spor ve İstanbul spor macindaki haksızlığa rağmen Erzurum spor a verilen cezaları da bir gözden geçirsin eğer . kadar içinde Allah korkusu var ise 26 0 Yanıtla
  • abdul05102010:
    Ah yorumcu dedikoducu hanım... efendiler konu Fenerbahçe olunca sinirleniyorsunuz. 1 22 Yanıtla
  • Mert kursun :
    günaydın çay hazır gelin içek 2 14 Yanıtla
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