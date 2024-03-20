TFF, Ersen Martin'in Vefatı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü A Milli Takım, 5'i A2 Milli Takım, 3'ü de Ümit Milli Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Ersen Martin, kariyeri boyunca sırasıyla Nürnberg, Beşiktaş, Siirt spor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kulüplerinde oynamıştı. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."