Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü A Milli Takım, 5'i A2 Milli Takım, 3'ü de Ümit Milli Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Ersen Martin, kariyeri boyunca sırasıyla Nürnberg, Beşiktaş, Siirt spor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kulüplerinde oynamıştı. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
Son Dakika › Spor › TFF, Ersen Martin'in Vefatı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda' dedi.
FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. 44 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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