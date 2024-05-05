TFF Futbol Akademileri Projesi kapsamında Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ziyaret edildi - Son Dakika
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TFF Futbol Akademileri Projesi kapsamında Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ziyaret edildi

TFF Futbol Akademileri Projesi kapsamında Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ziyaret edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen Futbol Akademileri Projesi kapsamında Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'ye ziyaretler gerçekleştirildi. Proje kapsamında yapılan eğitim ve toplantılara Double Pass eğitmenleri, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü kulüp akademileri sorumluları ve antrenör eğitimcileri katıldı. Ziyaretler, Türk futbolunda oyuncu gelişimi ve sürdürülebilir akademi modeli oluşturma amacıyla düzenlenmektedir.

05.05.2024 20:03
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Double Pass firması iş birliğiyle yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde mayıs ayı ziyaretleri sürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk futbolunda oyuncu gelişimi ile sürdürülebilir akademi modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen ve koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yürüttüğü proje kapsamında Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'de eğitim ve toplantılar gerçekleştirildi.

Ziyaretlere Double Pass eğitmenleri ile TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü kulüp akademileri sorumluları ve federasyonun antrenör eğitimcileri katıldı.

Alanyaspor'a giden heyette Double Pass'ten Steven Vanharen, Jelle Van Camp ile TFF Gelişim Ligleri Müdürü Yücel Uyar ve antrenör eğitimcisi Aydın Yılmaz yer aldı.

Çaykur Rizespor ziyaretini Double Pass'ten Hans Vander Elst, Sven Paul, TFF Kulüp Akademileri Elit Oyuncu Gelişim Müdürü Fatih Serkan Albayrak ve antrenör eğitimcisi Altan Aksoy gerçekleştirdi.

Gaziantep FK'ye giden heyette ise Double Pass eğitmenleri Sander van Praet, Ahmet Türk ve Jan Verhanden ile TFF Kulüp Akademileri Süper Lig Sorumlusu Ümit Turmuş, TFF Double Pass Projesi Müdür Yardımcısı Emre Aydemir ve antrenör eğitimcisi Erkan Ferin yer aldı.

Futbol Akademileri Projesi kapsamındaki ziyaretler Antalyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Samsunspor kulüpleri ile devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Futbol Akademileri Projesi kapsamında Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ziyaret edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Futbol Akademileri Projesi kapsamında Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ziyaret edildi - Son Dakika
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