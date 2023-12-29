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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama - Son Dakika
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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe\'den ortak açıklama
29.12.2023 - 23:04,
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- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

Kaynak: İHA
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