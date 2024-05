Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi ile 5 üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TFF Hakem Akademisi ile 5 üniversite arasındaki iş birliği protokolü imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramazan Timuçin Gençer, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Serdar Eler ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Yorulmazlar ile diğer yetkililer katıldı.

Çalışmalar hakkında sunum gerçekleştiren TFF Hakem Akademisi Direktörü Erdem Or, "6 aylık süreçte yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplayama başlıyoruz. Üniversitelerle iş birliği yapmak bizim için önemli. Bilimsel çalışmalara sırtımızı dayayarak yenilikçi faaliyetlere imza atmak istiyoruz. En büyük hedefimiz objektif olabilmek. Hakemlik bir kariyer yolculuğudur. Sağlıklı bir yapıya büründürmemiz gerekiyor. Aday hakemlik kurslarıyla çalışmalarımıza başladık. En üst iki ligimizin eğitim süreçlerinde MHK, yabancı eğitimcilerle çalışmalarını sürdürüyor. Gözlemci eğitiminde de Hakem Akademisi çalışmalarını sürdürüyor. Atletik performans hakemlik için olmazsa olmazlardan. Psikoteknik laboratuvar, hakem akademisi için önemli bir birim. Hakem koçluğu projemiz var. Hakemlerin maç analizinizi yapıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi: "Hakem akademisi güncel bir eğitim anlayışıyla kuruldu"

Türk futbolunda yine bir ilki paylaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakem akademisi ve hakem akademisinin üniversiteler ile iş birliği Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Hakem akademisinde yeni nesil eğitim anlayışı günümüzde eğitim anlayışı gelişti ve değişti. Eski usul, eğitimcinin anlattığı öğrencinin dinlediği eğitim anlayışı artık geride kaldı. FIFA ve UEFA da artık yetişkin eğitimini baz alan, öğrencinin merkezde olduğu uygulamalı eğitim anlayışını benimsedi. Hakem akademisi de bu değişime uygun olarak güncel bir eğitim anlayışıyla kuruldu. Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan, hakemliği kural bilgisi ve pozisyon yorumlanmasının ötesine taşıyan interaktif bir eğitim anlayışı ile çalışmalarına başladı. Hakemlerin sahada liderlik becerilerine sahip olması gerektiğinden, yönetim modülleri, atletik performanslarının üst seviyede olması için atletik performansı arttıran eğitimler de güncel olarak hakem akademisinde veriliyor. Günümüzde dünyada hakem sayısında ciddi düşüş var. Yeni nesiller hakem olmak istemiyor. Hakemliği özendirecek çalışmalarla hakem akademisi, aday hakem kursları açarak kısa sürede hakem adaylarını hakemlik kariyerlerine başlattı. Hakem koçluğu uygulaması başladı. Hakem akademisi kapsamında hakem koçluğu projesi ile Süper Lig hakemleri hakem koçları ile maçlar sonrasında birebir çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yönettikleri maçları, hakem koçları ile değerlendiriyorlar. Bu sayede, maçlardaki performanslarını hem kendileri değerlendiriyor hem de hakem koçlarından tavsiyeler alıyorlar. Psikoteknik laboratuvar kuruldu. Diğer taraftan, hakem akademisinde kurulan Psikoteknik laboratuvarda hakemlerin yetenek, yetkinlik ve kişilik özelliklerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulunuyor. Elde edilen bilimsel veriler terfilerde belirleyici olacak. Hakem akademisi hakem eğitimi, hakemlerin terfi sınavları, gözlemci, hakem koçu, hakem eğitimcisi, paydaşların eğitimi ve terfi sistemi gibi katmanlardan oluşuyor" dedi.

"Üniversitelerin içinde futbol hakemliği sertifika programı açılacak"

Hakem Akademisi ile üniversitelerin spor bilimleri fakülteleriyle iş birliği protokolünü imzaladıklarını aktaran Büyükekşi, "Bu protokol kapsamında üniversitelerin içinde futbol hakemliği sertifika programı açılacak. Böylelikle daha nitelikli hakem yetiştirme imkanına kavuşacağız. Üniversitelerimizin spor bilimleri fakültelerinin tesislerinden yararlanabileceğiz. Üniversitelerimizin akademik personelinin bu konu ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmasına imkan tanıyacağız. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Spor bilimleri fakülteleri ile başlattığımız bu iş birliği, yeni üniversitelerimizin katılımı ile devam edecek" diye konuştu.

"Günü değil geleceği kurtarmak için çalışıyoruz"

Başkan Büyükekşi, günü değil, geleceği kurtarmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Futbol akademilerinde futbolcu yetiştirmek için, hakem akademisinde hakem yetiştirmek için ektiğimiz tohumların fidanlara, o fidanların da Türkiye'yi dünyada başarıyla temsil eden Yeni futbolculara ve hakemlere dönüşmesi için çalışıyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir başarılar için sabırla çok çalışarak ülkemizin büyük insan gücünü daha nitelikli yetiştirerek, iyi vatandaş, iyi insan, iyi sporcu, iyi antrenör, iyi hakem olmaları için yatırımlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerini hakem ücretlerinde artış yaptıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, ağustos ayında da hakem ücretlerinde gereken iyileştirmelerin yapılacağını açıkladı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, bu iş birliği protokolüyle Türk hakemliğine önemli katkılar sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Emek sunan herkese teşekkür ediyorum. Sabırlı olmalı ve bilimi rehber edinmeliyiz. Türk futbol hakemliğini önemli bir noktaya taşıyacak inancını belirtmek istiyorum. Protokolün futbol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Hasan Serdar Öztürk: "Bu akademiye her türlü desteği vermeye hazırız"

Hakem Akademisi'ne her türlü desteği vermeye hazırlıklarını açıklayan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, "Türk futbolunda hakemler üzerinden konuşmaları bir kenara bırakıp, hakemliğin yurt dışına örnek olacak duruma gelmesini temenni ediyorum. Türk futbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ramazan Timuçin Gençer: "Hakemlerimizin geliştirilebilmesine yönelik her proje çok büyük önem taşıyor"

Önemsedikleri bir proje olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramazan Timuçin Gençer, "Hakemlerimizin geliştirilebilmesine yönelik her proje çok büyük önem taşıyor. Spor Bilimleri alanında çok önemli bir yere sahibiz. Bu projeye katkı sunabilmek için elimizden gelen her desteği sunacağız. Hakemlerin bilişsel, zihinsel ve fiziksel açıdan kendilerini geliştirebilmeleri yönünde her türlü desteği vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Serdar Eler ise, "Elimizden gelen her türlü yardımı ve desteği yapacağız. Bu protokolde yer almaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Yorulmazlar de, Türk futbolunun gelişimini amaçladıklarını belirterek, "Hakemlerimiz için elimizden gelen ne varsa gerekli girişimleri yapıyoruz. Bu projeyi yürütmeye devam edeceğiz.

İnşallah Türk futbolu için hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalanırken, basın toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İSTANBUL