TFF Heyeti Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Heyeti Depremzedeleri Ziyaret Etti

TFF Heyeti Depremzedeleri Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF heyeti, Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yapılan konteyner kentleri ziyaret etti. Ziyarette, TFF yöneticileri ve milli futbolcular depremzedelerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. TFF tarafından yapılan yardımlarla 20 bini aşkın afetzedenin barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçları karşılandı.

06.04.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF heyeti, 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yapılan konteyner kentleri ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, Genç Milli Takım Antrenörü Gökhan Gönül, eski milli oyuncu Hasan Kabze ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, Türk futbol ailesinin depremzede vatandaşlara ilk günden itibaren destek olduğunu belirterek, "Deprem bölgesinde TFF personelimiz, kurduğumuz konteyner kentlerde sürekli vatandaşlarımızın yanında oldu. Biz de defalarca depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla hemhal olduk. Bugün de depremden etkilenen vatandaşlarımız için İslahiye ve Nurdağı'nda kurduğumuz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız ile bayramlaşmaya geldik. Yarın da Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kurduğumuz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Depremzedelere ilk gün gösterdiğimiz ilgi aynı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Devletimizin ilgili tüm makamlarına teşekkür ederiz"

Başkan Büyükekşi, deprem bölgesine yardım eden tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Bizimle birlikte bölgeye gelerek konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımıza moral veren, konteyner kentlerde kurduğumuz futbol sahalarında çocuklarla futbol oynayan milli futbolcularımız ve milli takım antrenörlerimize de teşekkür ederim. Depremzede çocuklarımızı milli takım formalarıyla yüzleri gülerken görmek hepimizi mutlu etti. Büyük afetin yaralarını hızla saran devletimizin ilgili tüm makamlarına teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

20 bini aşkın afetzedenin barınma ihtiyacı karşılandı

Ülkeyi etkileyen deprem felaketi sonrası TFF'nin organize ettiği "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" aracılığıyla toplanan bağışlar ve AFAD'ın koordinasyonuyla afetzedeler için 9 ayrı noktada 4 bin konteyner yapıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kurulan bu konteyner kentlerde depremden etkilenen 20 bini aşkın kişinin barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçları karşılandı.

TFF Heyeti, vatandaşlarla bayramlaştı

İlk konteyner kent ziyaretini Gaziantep'te gerçekleştiren TFF heyeti, bugün önce İslahiye, ardından da Nurdağı ilçelerinde bulunan afetzedelerle bir araya geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, depremzedelerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. TFF, ziyaret sırasında konteyner kentlerde yaşayan depremzede ailelere gıda çeki, alışveriş kartları, milli takım formaları, oyuncak, ayakkabı ve çeşitli spor malzemelerinden oluşan bayramlık hediyeler verdi.

Ayrıca Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül ve Hasan Kabze, depremzede çocuklarla TFF tarafından konteyner kentlerin içine yaptırılan futbol sahasında maç yaptı.

TFF heyeti, yarın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da katılımıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bulunan konteyner kentleri ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Heyeti Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Emniyet Helikopteri Fethiye-Antalya Karayolunda Trafik Denetimleri Yaptı
    19:22 Emniyet Helikopteri Fethiye-Antalya Karayolunda Trafik Denetimleri Yaptı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, Fethiye-Antalya Karayolu'nda trafik denetimlerini sürdürdü. Helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek kara ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ve 3 motosiklet sürücüsüne kask takmama gibi ihlaller tespit edildi.

  • Nesibe Aydın, Efe Güven'i başantrenör olarak göreve getirdi
    18:40 Nesibe Aydın, Efe Güven'i başantrenör olarak göreve getirdi

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, başantrenörlük görevi için Efe Güven ile anlaşmaya vardı. Başkan Mirkan Aydın, Efe Güven'in genç ve önemli bir isim olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde önemli hedeflerle başlayacaklarını ifade etti. Efe Güven ise Nesibe Aydın'da kaliteli oyuna odaklanan bir kadro ile önemli başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.

  • Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa'ya geldi
    18:39 Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa'ya geldi

    Galatasaray, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Galatasaray Futbol Okulları hocaları ve öğrencileri tarafından karşılanan sarı-kırmızılı kafileye çiçek verildi. Havalimanında yoğun ilgi gören Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların eşlik ettiği bir konvoyla otele götürüldü.

  • Galatasaray, Fenerbahçe ile yarın akşam oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi
    18:37 Galatasaray, Fenerbahçe ile yarın akşam oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi

    Galatasaray, yarın akşam saat 21.30'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa final maçı için Şanlıurfa'ya geldi. Taraftarlar takımı havalimanında karşıladı ve futbolcular sevgi gösterisi eşliğinde otelde konaklayacak.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek Şanlıurfa'da büyük ilgiyle karşılandı
    18:28 Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek Şanlıurfa'da büyük ilgiyle karşılandı

    Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet, Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde Şanlıurfa'da büyük ilgiyle karşılandı. Özbek ve heyeti, Göbeklitepe ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Başkan Özbek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrıca, dünkü saldırıyı kınadı ve Türk futbolundaki gerginliklere dikkat çekti.


18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:59 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi
17:12 Almanya’da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:05 Anadolu Otoyolu’nda 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı Anadolu Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 20:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Heyeti Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement