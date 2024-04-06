TFF Heyeti Depremzedeleri Ziyaret Etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF heyeti, 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yapılan konteyner kentleri ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, Genç Milli Takım Antrenörü Gökhan Gönül, eski milli oyuncu Hasan Kabze ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, Türk futbol ailesinin depremzede vatandaşlara ilk günden itibaren destek olduğunu belirterek, "Deprem bölgesinde TFF personelimiz, kurduğumuz konteyner kentlerde sürekli vatandaşlarımızın yanında oldu. Biz de defalarca depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla hemhal olduk. Bugün de depremden etkilenen vatandaşlarımız için İslahiye ve Nurdağı'nda kurduğumuz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız ile bayramlaşmaya geldik. Yarın da Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kurduğumuz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Depremzedelere ilk gün gösterdiğimiz ilgi aynı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Devletimizin ilgili tüm makamlarına teşekkür ederiz"

Başkan Büyükekşi, deprem bölgesine yardım eden tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Bizimle birlikte bölgeye gelerek konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımıza moral veren, konteyner kentlerde kurduğumuz futbol sahalarında çocuklarla futbol oynayan milli futbolcularımız ve milli takım antrenörlerimize de teşekkür ederim. Depremzede çocuklarımızı milli takım formalarıyla yüzleri gülerken görmek hepimizi mutlu etti. Büyük afetin yaralarını hızla saran devletimizin ilgili tüm makamlarına teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

20 bini aşkın afetzedenin barınma ihtiyacı karşılandı

Ülkeyi etkileyen deprem felaketi sonrası TFF'nin organize ettiği "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" aracılığıyla toplanan bağışlar ve AFAD'ın koordinasyonuyla afetzedeler için 9 ayrı noktada 4 bin konteyner yapıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kurulan bu konteyner kentlerde depremden etkilenen 20 bini aşkın kişinin barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçları karşılandı.

TFF Heyeti, vatandaşlarla bayramlaştı

İlk konteyner kent ziyaretini Gaziantep'te gerçekleştiren TFF heyeti, bugün önce İslahiye, ardından da Nurdağı ilçelerinde bulunan afetzedelerle bir araya geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, depremzedelerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. TFF, ziyaret sırasında konteyner kentlerde yaşayan depremzede ailelere gıda çeki, alışveriş kartları, milli takım formaları, oyuncak, ayakkabı ve çeşitli spor malzemelerinden oluşan bayramlık hediyeler verdi.

Ayrıca Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül ve Hasan Kabze, depremzede çocuklarla TFF tarafından konteyner kentlerin içine yaptırılan futbol sahasında maç yaptı.

TFF heyeti, yarın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da katılımıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bulunan konteyner kentleri ziyaret edecek.