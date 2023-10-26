 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF, iddialara son noktayı koydu: Belgelerle gelin - Son Dakika

TFF, iddialara son noktayı koydu: Belgelerle gelin

Son Güncelleme: 26.10.2023 16:43

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray, Fenerbahçe ve eski hakem Erman Toroğlu'nun son zamanlarda ortaya attığı iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların somut bilgi ve belgelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerektiği belirtildi.

TFF, son günlerde Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve eski hakem Erman Toroğlu'ndan gelen sert iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

BELGE İSTEDİLER

TFF'den yapılan açıklamada, bu iddialarla ilgili olarak somut belgelerle TFF ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması gerektiğine yer verildi.

İşte TFF'nin o açıklaması;

"Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır.

Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz."

TFF, günlerdir ortalığı ayağa kaldıran iddialara son noktayı koydu: Belgelerle gelin
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, iddialara son noktayı koydu: Belgelerle gelin - Son Dakika


Son Dakika
00:14 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdüriyet odasına düştü
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 00:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: TFF, iddialara son noktayı koydu: Belgelerle gelin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement