- TFF ile Kulüpler Birliği toplantısı başladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği arasında Riva'da yapılan toplantı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Süper Lig kulüplerinin başkanları, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Yüksel Yıldırım katıldı.

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Danışmanı, IFAB Teknik Direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray da toplantıda yer aldı.

Toplantıda TFF, MHK ve kulüpler; IFAB Teknik Direktörü David Elleray ile Türk futbol hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunacak.