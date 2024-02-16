Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı kulüplere zeminlerin iyileştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi.
TFF, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi. Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF, bazı kulüplere zeminlerin iyileştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
Ankara'da kar payı ortaklığı adı altında 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar kripto para topladığı öne sürülen Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. ortadan kayboldu. Mağdurlar 5 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan, dükkanı basarak işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralının durumu iyi olduğu belirtildi. Tartışmanın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı en sert muhalefet yürüten Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy hapishanede yaşamını yitirdi. Navalnıy'ın şüpheli ölümüne ABD, AB ve NATO'dan sert tepki geldi. NATO, "Rusya'nın yanıt vermesi gereken çok önemli sorular var." açıklamasını yaparken ABD ve AB şüpheli ölümden Rusya'yı sorumlu tuttu.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
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