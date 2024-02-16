TFF, bazı kulüplere zeminlerin iyileştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi - Son Dakika
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TFF, bazı kulüplere zeminlerin iyileştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi

TFF, bazı kulüplere zeminlerin iyileştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi için ivedi koduyla uyarı yazıları gönderdi. TFF, daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'a aynı şekilde uyarı yazıları göndermişti ve zeminlerde iyileştirme olmaması halinde stadyumları müsabakalara kapatabileceğini belirtti.

16.02.2024 18:09
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı kulüplere zeminlerin iyileştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi.

TFF, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi. Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, bazı kulüplere zeminlerin iyileştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF, bazı kulüplere zeminlerin iyileştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi - Son Dakika
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