Orduspor yeniden yeşil sahalarda! Amatör ligden başlıyorlar - Son Dakika
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Orduspor yeniden yeşil sahalarda! Amatör ligden başlıyorlar

25.03.2023 16:40

TFF 3. Lig'e 2016-2017 sezonunda veda eden ve profesyonel liglerden çekilen Orduspor, Vali Tuncay Sonel'in yoğun çabası sonucu yeşil sahalara geri dönüyor. Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'muzun ve ülkemizin değerlerinden Orduspor yarın sahalara dönüyor. Hasret bitiyor. Çok şükür." dedi.

Teknik direktör Hector Cuper yönetiminde 2 sezon Süper Lig'de mücadele eden ardından ise 3. Lig'e kadar gerileyen Orduspor, profesyonel liglerden çekilmişti. Karadeniz ekibi yeniden sahalara dönüyor.

"FIFA'YA TAAHHÜDÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Sonel yaptığı paylaşımda, "Bugün transferin son günüydü. FIFA'ya taahhüdümüzü yerine getirdik. TFF Başkanımız destek verdi. Deprem bölgesinden futbolcu kardeşlerimizbugün Ordu'ya geldiler. DSİ misafirhanesinde ağırladık. Lisanslarını bugün Trabzon TFF Bölgede çıkarttık. Orduspor yarın 2.amatörde sahada." ifadelerini kullandı.

Orduspor geri döndü! Yeniden yeşil sahada mücadele edecekler

"HASRET BİTİYOR"

Orduspor'un lige dönüşüyle ilgili bir başka paylaşımında ise Sonel, "Ordu'muzun ve Ülkemizin değerlerinden Orduspor yarın sahalara dönüyor. Hasret bitiyor. Çok şükür." dedi.

Orduspor geri döndü! Yeniden yeşil sahada mücadele edecekler

2. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE EDECEKLER

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 14 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Çok uğraştık ama değdi... Ordu'muzun ve ülkemizin marka değerlerinden biri olan, UEFA Kupası'nda ülkemizi temsil eden, yıllardır entübe hasta misali sahalardan uzak, 188 TFF sicili nolu Orduspor'umuz Mart 2023'te 2. Amatör kümede sahalara dönüyor. Hazırlıklara başladık." ifadelerini kullandı.

Orduspor geri döndü! Yeniden yeşil sahada mücadele edecekler
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Hazırlık maçı: Orduspor 1967: 1 Giresunspor: 4 Hazırlık maçı: Orduspor 1967: 1 Giresunspor: 4 Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı

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