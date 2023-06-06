TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti

Genelkurmay Başkanlığı'na yeni atama! Hem mevcut hem de yeni görevini beraber yürütecek

Dev bankadan Türkiye için çarpıcı faiz tahmini! Gerçekleşirse yeni dönem çok farklı olur

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 büyükler başta olmak üzere Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

3 BÜYÜKLER, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZEHÜRAT

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kurula yollandı.

FENERBAHÇE, TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verilirken MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedenlerinden disipline sevk edildi.