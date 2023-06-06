TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti

06.06.2023 00:04

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'u çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 büyükler başta olmak üzere Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

3 BÜYÜKLER, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZEHÜRAT

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kurula yollandı.

FENERBAHÇE, TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verilirken MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedenlerinden disipline sevk edildi.

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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti - Son Dakika
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