TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 büyükler başta olmak üzere Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kurula yollandı.
Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verilirken MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedenlerinden disipline sevk edildi.
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