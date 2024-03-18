TFF, Süper Lig\'in 30. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı

Trabzonspor Başkanı Doğan, Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin açıklama yaptı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Doğan, yaşanan sürecin yönetim kurulu tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklama yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını olayların önüne meze etmeye kalkışan hiç kimse ya da kuruma izin vermeyeceklerini vurguladı.