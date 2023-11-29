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TFF'den Ali Koç'u işaret eden Altaylı'ya cevap: Suudi Arabistan'da oynama fikri bize ait - Son Dakika

TFF'den Ali Koç'u işaret eden Altaylı'ya cevap: Suudi Arabistan'da oynama fikri bize ait

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanma önerisini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un verdiği iddiasını yalanladı.

29.11.2023 - 14:54,  Güncelleme: 14:59
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Fenerbahçe ile GalatasaraySuudi Arabistan'da karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali öncesi Fatih Altaylı'nın iddiası gündem olmuştu. TFF, finali Suudi Arabistan'da oynama fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çıktığını öne süren Altaylı'yı yalanladı.

"GERÇEKLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR"

TFF'den yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda TSİ 20.45'te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz, organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili bir web sitesinde çıkan "Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi" başlıklı yazıda maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

"SÜPER KUPA'NIN SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANMASI PROJESİ TFF'YE AİTTİR"

Açıklamanın devamında, "TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini tekrar önemle rica ederiz." denildi.

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Son Dakika Spor TFF'den Ali Koç'u işaret eden Altaylı'ya cevap: Suudi Arabistan'da oynama fikri bize ait - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'den Ali Koç'u işaret eden Altaylı'ya cevap: Suudi Arabistan'da oynama fikri bize ait - Son Dakika
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