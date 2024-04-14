TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ketenci\'nin cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaları onadı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısının ardından, sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 39 bin liralık cezanın yanı sıra sarı-lacivertli kulübe verilen 400 bin liralık cezanın onanmasına oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.
Tahkim Kurulunun, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 20 Mart'ta düzenlediği basın toplantısının ardından sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 39 bin liralık ceza ve bordo-mavili kulübe kesilen 400 bin liralık cezanın onanmasına oy birliğiyle karar verdiği ifade edildi.
Kurul, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci'ye, takımı sahadan çekmek suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin liralık para cezasının da oy birliğiyle onandığını açıkladı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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