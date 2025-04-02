TFF, Üç Kulüp ve İbrahim Hatipoğlu'nu PFDK'ya Sevk Etti - Son Dakika
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TFF, Üç Kulüp ve İbrahim Hatipoğlu'nu PFDK'ya Sevk Etti

TFF, Üç Kulüp ve İbrahim Hatipoğlu\'nu PFDK\'ya Sevk Etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor ve Bodrum FK'yı disiplin kuruluna sevk etti.

02.04.2025 11:41
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor ve Bodrum FK'yı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da Beşiktaş derbisi sonrasında yaptığı açıklamalarından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 1 Nisan 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

Kayserispor Kulübü'nün 28.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bodrum FK Kulübü'nün 28.03.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü futbolcusu Semih Kılıçsoy'un aynı müsabakadaki 'Kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecisi İbrahim Hatipoğlu'nun aynı müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Üç Kulüp ve İbrahim Hatipoğlu'nu PFDK'ya Sevk Etti - Son Dakika

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