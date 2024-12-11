TFF, UEFA ve Bakan Bak İstanbul\'da Buluştu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Yemek organizasyonunda TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ile UEFA Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da yer aldı. - İSTANBUL