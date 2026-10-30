TFF\'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın''ın futbolcularla yaptığı iddia edilen görüşmeler ve medyaya yansıyan demeçleriyle ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Federasyon, haberlerde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

''İMZA TÖRENİ DIŞINDA BEYANATI YOKTUR''

TFF tarafından yapılan açıklamada, Sergen Yalçın’ın göreve başlarken düzenlenen imza töreni dışında herhangi bir kişi ya da kuruma açıklama yapmadığı vurgulanarak "A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur." denildi.

İDDİALAR NEYDİ?

Basında yer alan haberlerde, Sergen Yalçın’ın tüm milli futbolcularla FaceTime üzerinden görüntülü konuştuğu ileri sürülmüştü. Haberlerde, Yalçın’ın geçmişte televizyon yorumculuğu yaparken söylediği sözler için "Futbolcular bu açıklamalara takılmıyor, onları şov amaçlı yapmıştık; bugün sahadayız" dediği iddia edilmişti. Ayrıca sakatlığı bulunan Kenan Yıldız ile de görüşerek oyuncuyu kampa davet ettiği ve genç yıldızın bu daveti kabul ettiği öne sürülmüştü.