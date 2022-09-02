Golfçüler, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Finali için Antalya'da - Son Dakika
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Golfçüler, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Finali için Antalya'da

02.09.2022 16:40
Golfçüler, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Finali için Antalya'da

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. ayağı yarın Antalya'da başlıyor.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. ayağı yarın Antalya'da başlıyor.

Türkiye Golf Federasyonu'nun, golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının desteklenmesi, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmaları ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla 2022 faaliyet takvimine eklenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. ayağı yarın Antalya'da başlıyor.

3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Antalya Golf Kulübü'nün Pasha Sahası'nda gerçekleştirilecek TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. ve son ayak müsabakasında, Süper Tur'da 7, 1. Tur'da 11, toplamda 18 takımın bulunacağı turnuvada 144 oyuncu sahaya çıkacak.

Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü'nün katılacağı organizasyon, Süper Tur ve 1. Tur olarak iki farklı kategoride düzenlenecek.

Oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım Tur Şampiyonu olacak.

Bu puan sistemine göre Süper Tur'da Bodrum Golf Kulübü 36 puanla birinci, İstanbul Golf Kulübü ve Kemer Golf Kulübü 29'ar puanla ikinci basamakta bulunuyor. 1. Tur'da ise Tauros Golf Kulübü 55 puanla birinci, Ankara Golf Kulübü 53 puanla ikinci, Bodrum Golf Kulübü 52 puanla üçüncü sırada yer alıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Golfçüler, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Finali için Antalya'da - Son Dakika

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