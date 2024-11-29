Thomas Reis: Bodrumspor Maçı Zorlu Geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Thomas Reis: Bodrumspor Maçı Zorlu Geçecek

Thomas Reis: Bodrumspor Maçı Zorlu Geçecek

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Bodrumspor FK maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, rakiplerinin zor bir dönem geçirdiğini ve maçın zorluğuna dikkat çekti. Alanyaspor karşılaşmasında yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

29.11.2024 16:40  Güncelleme: 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Bodrumspor FK maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. Mücadelenin zorlu geçeceğini belirten Thomas Reis, "Bodrum FK ile oynayacağımız müsabaka aslında Alanyaspor karşılaşmasına benzer olacak" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde Bodrumspor FK maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Bodrumspor FK'nın daha zor zamanlardan geçtiğini belirten Thomas Reis, "Rakibimiz bulunduğu pozisyon itibarıyla sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve puana ihtiyacı var. Bu nedenle karşılaşmanın biraz zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak Alanyaspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmememiz gerekiyor. Bunları yaparsak, puanlar kazanmak için çok güzel bir fırsat elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'DAHA KOMPAKT VE DİSİPLİNLİ BİR OYUN SERGİLEMELİYİZ'

Alanyaspor maçında yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Thomas Reis, "Alanya maçında hatlar arasında ciddi boşluklar verdik. Bu durum rakibimize fazlasıyla fırsat tanıdı. Özellikle ofansif oyuncularımız baskıya giderken defans hattımızın bu baskıya yeterince destek vermemesi, merkezde büyük boşluklar oluşmasına neden oldu. Rakip bir pasla 5 oyuncumuzu geride bırakabildi. Bodrumspor maçında bu tür hataları tekrarlamamalı, daha kompakt ve disiplinli bir oyun sergilemeliyiz" ifadelerini kullandı.

'KADROMUZUN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUM'

Bazı oyuncuların eksikliğinin takımı etkilediğini dile getiren Reis, "Kart cezası sona eren Youssef Ait Bennasser'in ve Carlo Holse'nin yeniden aramıza katılması beni mutlu etti. Alanya maçında orijinal bir 6 numaramız olmadığı için zorlandık. Celil Yüksel sakattı, Olivier Ntcham ise 6 numara olmamasına rağmen o pozisyonda oynamak zorunda kaldı. Bu da rakibin toplamda 28 orta yapmasına ve ikinci yarının başında gol yememize neden oldu. Ancak mevcut kadromuzun kalitesine inanıyorum. Yeni planlarla daha etkili olacağımızı düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

'HER MAÇTAN DERS ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan sorunların üzerinde durduklarını ifade eden Reis, "Alanya maçında hem taktiksel hem de bireysel hatalardan ders çıkardık. Rakibin 28 orta yapmasına izin vermememiz gerekirdi. Daha agresif ve kontrollü bir oyunla bu durumu düzeltmeliyiz. Umarım Bodrumspor maçında daha iyi bir performans sergiler ve istediğimiz sonucu alırız. Biz her maçtan ders çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Alanya, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Reis: Bodrumspor Maçı Zorlu Geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:27:31. #1.11#
SON DAKİKA: Thomas Reis: Bodrumspor Maçı Zorlu Geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.