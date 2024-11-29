Thomas Reis: Bodrumspor Maçı Zorlu Geçecek

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SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Bodrumspor FK maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. Mücadelenin zorlu geçeceğini belirten Thomas Reis, "Bodrum FK ile oynayacağımız müsabaka aslında Alanyaspor karşılaşmasına benzer olacak" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde Bodrumspor FK maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Bodrumspor FK'nın daha zor zamanlardan geçtiğini belirten Thomas Reis, "Rakibimiz bulunduğu pozisyon itibarıyla sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve puana ihtiyacı var. Bu nedenle karşılaşmanın biraz zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak Alanyaspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmememiz gerekiyor. Bunları yaparsak, puanlar kazanmak için çok güzel bir fırsat elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'DAHA KOMPAKT VE DİSİPLİNLİ BİR OYUN SERGİLEMELİYİZ'

Alanyaspor maçında yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Thomas Reis, "Alanya maçında hatlar arasında ciddi boşluklar verdik. Bu durum rakibimize fazlasıyla fırsat tanıdı. Özellikle ofansif oyuncularımız baskıya giderken defans hattımızın bu baskıya yeterince destek vermemesi, merkezde büyük boşluklar oluşmasına neden oldu. Rakip bir pasla 5 oyuncumuzu geride bırakabildi. Bodrumspor maçında bu tür hataları tekrarlamamalı, daha kompakt ve disiplinli bir oyun sergilemeliyiz" ifadelerini kullandı.

'KADROMUZUN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUM'

Bazı oyuncuların eksikliğinin takımı etkilediğini dile getiren Reis, "Kart cezası sona eren Youssef Ait Bennasser'in ve Carlo Holse'nin yeniden aramıza katılması beni mutlu etti. Alanya maçında orijinal bir 6 numaramız olmadığı için zorlandık. Celil Yüksel sakattı, Olivier Ntcham ise 6 numara olmamasına rağmen o pozisyonda oynamak zorunda kaldı. Bu da rakibin toplamda 28 orta yapmasına ve ikinci yarının başında gol yememize neden oldu. Ancak mevcut kadromuzun kalitesine inanıyorum. Yeni planlarla daha etkili olacağımızı düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

'HER MAÇTAN DERS ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan sorunların üzerinde durduklarını ifade eden Reis, "Alanya maçında hem taktiksel hem de bireysel hatalardan ders çıkardık. Rakibin 28 orta yapmasına izin vermememiz gerekirdi. Daha agresif ve kontrollü bir oyunla bu durumu düzeltmeliyiz. Umarım Bodrumspor maçında daha iyi bir performans sergiler ve istediğimiz sonucu alırız. Biz her maçtan ders çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.