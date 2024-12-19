Thomas Reis: \'Sivasspor Maçından Galibiyetle Ayrılmak Hedefimiz\'

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SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, hoca değişikliğine giden Sivasspor karşısına mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Hedefimize ulaşmak açısından daha fazla puan almak istiyoruz. Yılın son maçı olacağı için de galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Thomas Reis, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak Sivasspor karşılaşması öncesinde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takıma verilen 3 günlük aranın ardından en iyi şekilde antrenman yaptıklarını ifade eden Reis, "Sivasspor karşılaşması zor bir maç olacak. Takımı hazırlamak da zor oldu bu dönemde. Çünkü rakibimiz hoca değişikliğine gitti. Biz de vermiş olduğumuz 3 günlük aradan sonra bütün antrenmanlarımızı bizi geliştirecek şekilde yaptık" diye konuştu.

'BU MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILMAK BİZİM BİRİNCİ HEDEFİMİZ'

Eyüpspor mağlubiyeti sonrasında takımın eksiklerini analiz ederek değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Thomas Reis, "Son maçımızda istemediğimiz bir sonuç oldu. Ancak bir maçı kaybettikten sonra tekrar galip gelmeyi daha önce de gösterdik. Bu sefer de göstermek istiyoruz. Bu senenin son maçını oynayacağız. Bu maçta da en güzel şekilde oynayıp elimizden gelenin en iyisini yaparak üç puanı almak istiyoruz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak bizim birinci hedefimiz. Süper Lig'de çok iyi takımlar var. Her maç çok zor geçiyor. Son oynadığımız Eyüpspor karşılaşmasında bazı analizler yaptık. Neleri yanlış neleri doğru yaptık şeklinde inceleyerek bütün takımla birlikte değerlendirdik. O maçta da birçok gol pozisyonuna girdik ama ne yazık ki gol fırsatlarını değerlendiremedik. Hedefimize ulaşmak açısından daha fazla puan almak istiyoruz. Yılın son maçı olacağı için de galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Umarım galibiyet ile ayrılarak hem benim, hem de takımın hedefi olan o duruma ulaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.

'RAKİBİMİZDEN ÇOK BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANS ÖNEMLİ'

Eyüpspor karşılaşması sonrası takıma verilen 3 günlük iznin maçtan önce planlandığını vurgulayan Reis, "Son maçtan sonra takıma izin verdik ama bu verdiğimiz izin herhangi bir sonuca bağlı değil. Bu öncesinden planlanıp verilmiş bir izindi. Benim için iznin 3 veya daha fazla olduğu önemli değildir. Bu izin sonuçta plan ve programımızın bir parçasıydı. Ama kesinlikle bu oynayacağımız karşılaşmada çok daha iyi performans sergilemek istiyoruz. Hafta boyunca çok iyi antrenmanlar yaptık ve hazırlıklarımızı da ona göre gerçekleştirdik. Sivasspor'un bazı oyuncuları önceki hoca ile çok fazla süre bulamamışlardı ve muhtemelen bu yeni gelen hoca ile daha fazla süre bulacakları için kendilerini göstermeye çalışacaklardır. Bu da Sivasspor adına belki bir avantaj olabilir. Yeni hoca başlayalı 2-3 gün oldu ve antrenmanlarını da ona göre gerçekleştirmişlerdir. Ama rakibimizden çok bizim göstereceğimiz performans benim için daha önemli. Biz kendi performansımızı göstermek istiyoruz. Emre kart cezalısı olduğu için bizimle birlikte oynamayacak. Ama Celil'in sakatlıktan dönmüş olması beni mutlu ediyor. Umarım bu maçtan da güzel bir performans göstererek iyi bir sonuç ile ayrılırız" dedi.