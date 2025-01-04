THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Derbi Zaferi - Son Dakika
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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Derbi Zaferi

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 84-76 yenerek 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

04.01.2025 14:17
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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğini sürdürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 19. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bu hafta birbirine rakip oldu. Türk derbisini Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'in etkili oyunuyla 84-76 kazandı ve 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 11 galibiyetle 5. sırada haftayı tamamladı.

Anadolu Efes ise üst üste ikinci kez yenilerek 10 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada bitirdi.

16 yıl sonra bir Türk pivot MVP oldu

THY Avrupa Ligi'nde 16 yıl sonra bir Türk pivot oyuncusu haftanın "En Değerli Oyuncusu (MVP)" oldu.

Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımının Virtus Segafredo Bologna'yı 111-90 yendiği maçta 27 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. Toplam 34 verimlilik puanına ulaşan Ömer Faruk, Avrupa Ligi kariyerindeki en iyi performansını göstererek 19. haftanın MVP'si ünvanını aldı.

Ömer Faruk'tan önce Türk pivotlardan 2009 yılında Oğuz Savaş bu ünvanı elde etmişi. Fenerbahçe forması giyen Oğuz Savaş, 15 Ocak 2009'da Lottomatica Roma karşısında 27 sayı ve 41 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmuştu.

Bu 16 yıllık süreçte Türk pasaportunu sonradan alan ve milli takım forması giyen Shane Larkin, Scottie Wilbekin, Ersan İlyasova ve Emir Preldzic de MVP olmayı başarmıştı.

Monaco liderliğini sürdürdü

Monaco, THY Avrupa Ligi'ndeki liderliğini devam ettirdi.

Mike James önderliğindeki Monaco, ALBA Berlin'i deplasmanda 105-90 yenerek 13. galibiyetine ulaştı ve averajla Olympiakos'un önünde liderliğini sürdürdü.

Ergin Ataman'ın takımı "100"ü geçerek kazanmaya devam ediyor

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Yunan ekibi, sahasında Virtus Segafredo Bologna'yı Ömer Faruk Yurtseven'in yıldızlaştığı maçta 111-90 yendi ve 3. sıraya yükseldi.

Virtus Segafredo Bologna maçında forma giyen bir diğer Türk oyuncu Cedi Osman ise galibiyete 11 sayıyla katkıda bulundu.

Panathinaikos AKTOR, son 4 maçının 3'ünde 100 sayı barajını geçmeyi başararak önemli bir hücum performansı ortaya koydu.

Sonuçlar ve puan durumu

Ligde 19. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:

Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan): 85-92

LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 66-75

ALBA Berlin (Almanya)-Monaco(Fransa): 90-105

Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 73-75

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 84-76

Paris Basketbol (Fransa)- Barcelona (İspanya): 79-90

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 111-90

Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-75

Real Madrid (İspanya)- Bayern Münih (Almanya): 88-76

Puan durumu

TAKIMOGMAYAV
1Monaco1913616661547119
2Olympiakos191361626154878
3Panathinaikos AKTOR191271658155999
4Paris Basketbol181171549152227
5Fenerbahçe Beko1811714111431-20
6Kızılyıldız191181561152536
7Bayern Münih1911816431652-9
8Real Madrid191091585153451
9EA7 Emporio Armani Milan19109162616188
10Anadolu Efes191091596156630
11Zalgiris19109147114629
12Barcelona191091596156828
13Partizan199101568153731
14LDLC ASVEL1981115341595-61
15Baskonia1981114961541-45
16Virtus Segafredo Bologna1951415391615-76
17Maccabi Playtika1951415961674-78
18ALBA Berlin1931614931720-227

Haftanın maçı Panathinaikos-Partizan

THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın en önemli maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ile Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Partizan karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma 9 Ocak Perşembe günü TSİ 22.15'te Atina'daki OAKA Altion'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko aynı gün ligin son sırasındaki Almanya ekibi ALBA Berlin'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te konuk edecek.

Anadolu Efes ise 10 Ocak Cuma günü Fransa ekibi LDLC ASVEL'le Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da karşılaşacak.

Ligde 20. haftanın programı TSİ şöyle:

9 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya) (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) (Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan) (OAKA Altion)

10 Ocak Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa) (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya) (Zalgirio Arena)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Belgrad Arena)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya) (Barış ve Dostluk)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya) (Virtus Segafredo Arena)

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Derbi Zaferi - Son Dakika

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