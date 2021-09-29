Üye Girişi
THY Avrupa Ligi'nin Türk şampiyonları Fenerbahçe ve Anadolu Efes - Son Dakika

THY Avrupa Ligi'nin Türk şampiyonları Fenerbahçe ve Anadolu Efes

29.09.2021 09:51
THY Avrupa Ligi'nin Türk şampiyonları Fenerbahçe ve Anadolu Efes, System.String[]

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan ekipler oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan ekipler oldu.

Organizasyonda 2021-2022 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turnuvada 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe'den sonra geçen sezon da Anadolu Efes, kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Bu kulvarda son 7 sezonun 5'inde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, üç kez finale çıkmayı başardı. İstanbul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

Son iki yılın finalisti Anadolu Efes ise Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen organizasyonda önce Rusya'da CSKA Moskova'yı, finalde de İspanya'dan Barcelona'yı yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Son 6 sezonda 5 final

THY Avrupa Ligi'ndeki son 6 sezonun 5'inde Türk takımları final oynadı.

Fenerbahçe, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında finale kalma başarısı gösterdi. 2017'de kupayı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Ligde 2018-2019'da ise Anadolu Efes finale çıktı. Finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya mağlup olan lacivert-beyazlılar, ikincilikle yetindi. Anadolu Efes, 2020-2021'de kupayı müzesine götürdü.

Anadolu Efes, Dörtlü Final'de yer aldığı 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında ise üçüncülük elde etti.

Türkiye adına 14 takım

Türkiye, 1958 yılında başlayan Kupa 1'de bugüne dek 14 takımla temsil edildi.

Türkiye'yi en fazla 31 kezle Anadolu Efes (Eski adı Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 19 defayla Fenerbahçe, 12 kezle de Galatasaray takip etti.

Ayrıca, Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Darüşşafaka beşer, Beşiktaş ile Karşıyaka ikişer, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.

İlk maç Modaspor'un

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.

Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.

İlk galibiyet Galatasaray'ın

Kupa 1'de Türk takımları adına ilk galibiyeti Galatasaray elde etti.

Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye bu turnuvada ilk galibiyet sevincini yaşattı.

Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk takımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nin Türk şampiyonları Fenerbahçe ve Anadolu Efes - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor 09:57 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor Kuzey Kore'den yeni tip Hwasong-8 adı verilen hipersonik füze denemesi 09:53 Kuzey Kore'den yeni tip Hwasong-8 adı verilen hipersonik füze denemesi Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor 09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi 07:53 İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı 07:18 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı 01:50 Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı 00:04 Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı

Son Dakika Haberleri
09:56 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor
09:54 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar
09:49 Ormanlık alanda ATV ile gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar
09:47 Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor
09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf
09:42 Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
09:38 200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü ortaya çıktı
09:11 Almanya'daki seçimlerde skandal olay! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
09:10 Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler
DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi         
10:01
Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar         
09:54
Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor         
09:47
Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var         
09:42
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi         
07:21
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak         
01:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor         
20:54
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu ile dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu ile dikkat çekti         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 10:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nin Türk şampiyonları Fenerbahçe ve Anadolu Efes - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement