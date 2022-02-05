TİESF Başkanı Vural, Deaflympics'te kürsüyü hedeflediklerini belirtti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Edirne'de başlayan Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nı takip etti.

Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) hazırlandıklarını söyledi.

Olimpiyatlara kadar tüm branşların Türkiye şampiyonalarını tamamlayarak kamp planına dönmek istediklerini belirten Vural, "Kamplarımızı tamamlamak üzerine çalışıyoruz. Yoğun bir Türkiye şampiyonası süreci yürütüyoruz. Gaziantep, Afyon, Karabük ve şu anda da güreşin başkenti sayabileceğimiz Edirne'de Türkiye şampiyonalarımıza devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma temposuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Olimpiyatlarda kürsüyü hedefliyoruz." diye konuştu.

Grekoromen stil müsabakalarıyla start alan şampiyonaya, Ankara, Aydın, Batman, Bartın, Çankırı, Elazığ, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Zonguldak illerinden 72 sporcu katıldı.

Şampiyona yarın serbest stilde yapılacak güreşlerin ardından sona erecek.