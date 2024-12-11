Tijanic\'ten Göztepe\'ye Katkı

Spor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Göztepe formasıyla 14 maça çıkan orta saha oyuncusu David Tijanic, 3 gol atıp, 4 asist yaparak sahada olduğu her iki maçta 1 golle direkt katkı sağlamış oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu David Tijanic, sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere toplamda 14 maça çıkan Slovenyalı futbolcu, 3 gol 4 asist üreterek 7 gole doğrudan katkı sağladı. Sezon başında takımda kalıp kalmayacağı belirsizli olan 27 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un verdiği süreleri iyi kullanıp takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi oldu. Tijanic, Fenerbahçe, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK maçlarında 1'er asist katkısı yaparken, Trabzonspor, Beşiktaş ve Adana Demirspor müsabakalarında ise 1'er kez gol sevinci yaşadı. Şu ana kadar 14 maçta forma giyen Slovenyalı oyuncu, oynadığı her iki maçta 1 gole doğrudan katkı sağladı.

Göztepe ile geçen sezon 1. Lig'de 16 maça çıkan David Tijanic, 4 gol 2 asistlik peformans sergilemişti. - İZMİR