Tıp Bayramı\'nda Efsane Maç

14.03.2026 16:15
Doktorlar ve futbol efsaneleri, Tıp Bayramı'nda dostluk maçıyla bir araya geldi.

14 Mart Tıp Bayramı, İstanbul'da anlamlı ve heyecan dolu bir spor organizasyonuyla kutlandı. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından düzenlenen futbol müsabakasında, doktorlar ile Türk futbolunun efsane isimlerinden oluşan 'Şöhretler Karması' yeşil sahada karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Sağlık Bakanı Kemal

EFSANELER DOKTORLAR İÇİN KRAMPON GİYDİ

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de gerçekleşen dev organizasyonda, Türk futboluna yön veren efsane isimler doktorlar için sahaya çıktı. Şöhretler takımında Ziya Doğan, Tarık Daşgün, Nurettin Yiyit, Cüneyt Tanman, Zekeriya Alp, Saffet Akyüz, Benhur Babaoğlu, Ahmet Akçan, Yılmaz Canpolat, ve Bülent Ünder gibi isimler forma giyerken, sanatçı Coşkun Sabah da takımdaki yerini aldı. Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı Ertuğrul Dilek ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz de bu anlamlı günde doktorları yalnız bırakmadı. Maçın hakemi FIFA kokartlı eski hakemlerden Binali Kartal oldu

NURETTİN YİYİT: SKOR NE OLURSA OLSUN, KAZANAN HER ZAMAN SAĞLIK OLSUN

Yedikule Göğüs Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bu tür etkinliklerin hekimler arasındaki motivasyonu ve mesleki dayanışmayı zirveye taşıdığını belirterek "Skor ne olursa olsun, bu gece maçı sağlık kazandı. Santrayı biz yaptık, gerisini şifacı ellere bıraktık. Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasını ziyaret ederek takımlarımızın heyecanına ortak olduk. Toplumumuza örnek olan, sporun birleştirici gücüyle bu özel günü kutlayan tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Skor ne olursa olsun, kazanan her zaman sağlık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek’ten kötü haber Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Hayatını kaybeden İlber Ortaylı için art arda taziye mesajları Hayatını kaybeden İlber Ortaylı için art arda taziye mesajları
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
