Tıp Bayramı\'nda Efsane Maç

14 Mart Tıp Bayramı, İstanbul'da anlamlı ve heyecan dolu bir spor organizasyonuyla kutlandı. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından düzenlenen futbol müsabakasında, doktorlar ile Türk futbolunun efsane isimlerinden oluşan 'Şöhretler Karması' yeşil sahada karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Sağlık Bakanı Kemal

EFSANELER DOKTORLAR İÇİN KRAMPON GİYDİ

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de gerçekleşen dev organizasyonda, Türk futboluna yön veren efsane isimler doktorlar için sahaya çıktı. Şöhretler takımında Ziya Doğan, Tarık Daşgün, Nurettin Yiyit, Cüneyt Tanman, Zekeriya Alp, Saffet Akyüz, Benhur Babaoğlu, Ahmet Akçan, Yılmaz Canpolat, ve Bülent Ünder gibi isimler forma giyerken, sanatçı Coşkun Sabah da takımdaki yerini aldı. Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı Ertuğrul Dilek ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz de bu anlamlı günde doktorları yalnız bırakmadı. Maçın hakemi FIFA kokartlı eski hakemlerden Binali Kartal oldu

NURETTİN YİYİT: SKOR NE OLURSA OLSUN, KAZANAN HER ZAMAN SAĞLIK OLSUN

Yedikule Göğüs Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bu tür etkinliklerin hekimler arasındaki motivasyonu ve mesleki dayanışmayı zirveye taşıdığını belirterek "Skor ne olursa olsun, bu gece maçı sağlık kazandı. Santrayı biz yaptık, gerisini şifacı ellere bıraktık. Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasını ziyaret ederek takımlarımızın heyecanına ortak olduk. Toplumumuza örnek olan, sporun birleştirici gücüyle bu özel günü kutlayan tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Skor ne olursa olsun, kazanan her zaman sağlık olsun" ifadelerini kullandı.