TOFAŞ, Bursaspor'u 94-71 Mağlup Etti - Son Dakika
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TOFAŞ, Bursaspor'u 94-71 Mağlup Etti

TOFAŞ, Bursaspor\'u 94-71 Mağlup Etti

TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u 94-71'lik skorla geçti.

03.11.2024 18:49
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SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4

BURSASPOR BASKETBOL: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

DEVRE: 44-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-52

BASKETBOL Süper Ligi'nin 5'inci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 94-71'lik skorla mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TOFAŞ, Bursaspor'u 94-71 Mağlup Etti - Son Dakika

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