TOFAŞ Spor Kulübü Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın Programını Açıkladı - Son Dakika
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TOFAŞ Spor Kulübü Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın Programını Açıkladı

TOFAŞ Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek olan Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın programı açıklandı. Turnuvaya TOFAŞ, Bursaspor, Darüşşafaka Lassa ve Mersin Spor katılacak.

29.08.2024 16:46
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TOFAŞ Spor Kulübünün ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın programı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19-21 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Bursaspor, Darüşşafaka Lassa ve Mersin Spor katılacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda 19 Eylül Perşembe günü A Grubu'nda saat 16.30'da Bursaspor-Mersin Spor, B Grubu'nda saat 19.00'da TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa maçları yapılacak.

Bu maçların mağlupları 21 Eylül Cumartesi günü aynı salonda saat 15.30'da üçüncülük maçına çıkacak. Kazanan ekipler ise şampiyonluk için saat 18.00'den itibaren finalde mücadele edecek.

Turnuvanın bilet satış programı ve yayın bilgisiyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.

Cevat Soydaş

Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giyme başarısını gösterdi.

Sırasıyla Eskişehir Güllük, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı.

1975-1984 yıllarında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını giyen Soydaş, oynadığı 221 maçla TOFAŞ tarihinde en çok maç oynayan 5'inci oyuncu ve attığı 3 bin 498 sayıyla da Murat Konuk'un ardından en çok sayı atan 2'nci oyuncu oldu.

Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TOFAŞ Spor Kulübü Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın Programını Açıkladı - Son Dakika

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