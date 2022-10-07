Tokat haberi! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Pazar günü start alıyor - Son Dakika
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Tokat haberi! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Pazar günü start alıyor

07.10.2022 15:41
Tokat haberi! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Pazar günü start alıyor

Tokat yerel spor haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projeleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü 'Erciyes' temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projeleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü 'Erciyes' temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Kayseri'de bir maratondan daha fazlasının hedeflendiği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim Pazar günü start alacak. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın '150.Yılda 150 Proje' içerisinde yer alan ve Türkiye'nin dört bir yanından 6 bin Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 yabancı sporcunun katılım sağlayacağı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile Kayseri'de adeta bir taşla üç kuş vurulacak. Büyükşehir Belediyesi, yarı maraton sayesinde hem vatandaşlara spor yaptırmayı, hem şehrin tanıtımını gerçekleştirmeyi hem de her kesimin katılacağı bir etkinlik yapılmasını planlıyor.

'Erciyes' temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek ve 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ile düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak. Ayrıca yoğun talep üzerine kayıt oluşturamayan tüm vatandaşlar Halk Koşusu'na davet edildi.

Maratonda dereceye giren katılımcıları ise toplam 384 bin TL para ödülü bekliyor. Yurt içi ve yurt dışından profesyonel atletlerin de yer alacağı binlerce kişinin koşacağı yarı maratonda, ödüller 21K Genel Klasman, 21K Yaş Grupları Türk Sporcu, 10K Genel Klasman Türk Sporcu ve 10 Yaş Grupları Türk Sporcu kategorilerinde takdim edilecek.

Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek uluslararası yarı maratonda, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Aktivite ve eğlence dolu maraton, sporun yanı sıra kadim kentin tanıtımına da katkı sağlayacak.

'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ve 'Erciyes' temasıyla düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda yerini aldı. Kurulan stantta, sporseverlerin talep, istek ve önerileri dinlenecek.

Öte yandan gece gündüz demeden vatandaşların canını ve malını kurtarmak adına, canlarını hiçe sayarak büyük fedakarlık ile çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları da Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na katılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek aktivite ve spor dolu bir organizasyonla katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat haberi! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Pazar günü start alıyor - Son Dakika

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