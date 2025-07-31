Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) takım sporlarında gruplar belirlendi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-26 Kasım tarihlerinde başkent Tokyo'da gerçekleştirilecek Deaflympics'te yer alacak futbol, basketbol, voleybol ile hentbol branşlarında kuralar çekildi ve gruplar belli oldu.
Türkiye'nin Tokyo 2025 Deaflympics'te yer aldığı takım sporlarında grupları şöyle oluştu:
Erkek futbol
C Grubu: Türkiye, Avustralya, Arjantin, Güney Kore
Kadın basketbol
C Grubu: Türkiye, Tayvan, ABD, Polonya
Erkek hentbol
A Grubu: Türkiye, Japonya, Almanya, Brezilya
Kadın voleybol
B Grubu: Türkiye, Ukrayna, Brezilya, Kanada
Erkek voleybol
B Grubu: Türkiye, Ukrayna, Brezilya, Meksika, Hindistan
Son Dakika › Spor › Tokyo 2025 Deaflympics Takım Grupları Belli Oldu - Son Dakika
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