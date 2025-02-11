Tolga Zengin: 'Beşiktaş'a transfer olunca ağladım' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tolga Zengin: 'Beşiktaş'a transfer olunca ağladım'

Trabzonspor'un eski kalecisi Tolga Zengin, Beşiktaş'a transfer sürecini anlatarak duygusal anlar yaşadığını ve Trabzonspor'a olan bağlılığını ifade etti. Etkinlikte futbol kariyerindeki anıları ve oğluna bırakamadığı mirası hakkında da konuştu.

11.02.2025 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tolga Zengin: " Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olunca ağladım"

TRABZON - Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın unutulmaz kalecilerinden Tolga Zengin, siyah-beyazlı takıma transfer sürecini anlatarak "Beşiktaş'ta eşofmanları giydim, boy aynasına baktım ve 'Sen ne yaptın?' diyerek ağladım. Ama Beşiktaş'a da ahde vefam var. Trabzonsporluyum ve oğlum da Trabzonsporlu" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Şubat Ayı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri" kapsamında, Trabzonspor'un efsane kalecilerinden Tolga Zengin, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye konuk oldu. Moderatörlüğünü Hakan Yoloğlu'nun yaptığı etkinliğe davetliler ve öğrenciler katıldı.

"Futbola sokakta başladım"

Futbola İdmanocağı Kulübü'nde başladığını belirten Tolga Zengin, "Aslında hepimiz sokakta başladık. Babam çok istemezdi ama rahmetli annem desteklerdi. Babamdan gizli idmanlara gittim. Yavuz Selim Sahası bir kültürdü. Sonrasında rahmetli Özkan Sümer beni Trabzonspor altyapısına aldı ve maceram böyle başladı. A takıma yükseldim, Beşiktaş'a transfer oldum ve 2019'da futbolu bıraktım" diye konuştu.

"En üzüldüğüm maç Karabükspor karşılaşmasıydı"

Tolga Zengin, Trabzonspor kariyerinde en çok üzüldüğü karşılaşmanın 2010-2011 sezonundaki Karabükspor maçı olduğunu belirterek, "O maçtan sonra direğe yaslanmıştım. Maçı kazandık ama sonuç üzücüydü. Hakkımızı çok aradık ama bu konuya çok fazla takıldık. Geçmişe takılmak yerine yeni şampiyonluklar yakalamak gerek" ifadelerini kullandı.

"Oğluma kupayla bir fotoğraf bırakamadım"

2011 yılında oğlunun doğduğunu hatırlatan Zengin, "Oğluma en güzel miras, kupayla bir fotoğraf olurdu. Ama maalesef böyle bir kareyi ona bırakamadım. Başlarda çok sinirleniyorduk ama bu bize bir şey kazandırmıyor. Sürekli tartışarak bir şey değiştiremeyiz" şeklinde konuştu.

"Şehir bana karşı sabırsızdı"

Trabzon'da futbol oynarken kendisine karşı taraftarın sabırsız olduğunu da dile getiren Tolga Zengin, "Zor dönemler geçirdim ama hiç vazgeçmedim. Trabzonlu oyuncuların böyle bir misyonu olmalı. Eğer burada olamıyorsan, şehrini başka yerlerde en iyi şekilde temsil etmelisin" dedi.

"Onur'un emeklerini unutmamak gerek"

Eski takım arkadaşı Onur Kıvrak ile ilgili konuşan Zengin, "Onur ile hep saygılıydık. Baktığımda geç kalacaksa arayıp uyandırırdım. O Trabzonspor'a çok emek verdi, bunları unutmamak gerek" ifadelerini kullandı.

"Jaja profesyonel değildi ama saha içinde işini yapardı"

Trabzonspor'daki eski takım arkadaşlarını değerlendiren Tolga Zengin, "Jaja, Alanzinho ve Colman gibi kaliteli oyuncularla oynadım. Jaja saha içinde işini iyi yapardı ama çok profesyonel değildi. Takımın iyiliği için onu kazanmaya çalışıyorduk" dedi.

"Beni başkan gönderdi"

Trabzonspor'dan ayrılma süreciyle ilgili de konuşan Zengin, "Bu kararı ben almadım. Annem burada tedavi görüyordu, gitmek gibi bir düşüncem yoktu. Başkan gönderdi. Beşiktaş'a gidince de 'Annesi için gitti' dediler ama ayrılığımın annemle ilgisi yoktu" cümlelerine yer verdi.

"Trabzonspor eşofmanı hariç üstüme başka eşofman giymedim"

Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Zengin, "Beşiktaş'ta eşofmanları giydim, boy aynasına baktım ve 'Sen ne yaptın?' diyerek ağladım. Ama Beşiktaş'a da ahde vefam var. Trabzonsporluyum ve oğlum da Trabzonsporlu" dedi.

"Trabzonspor bundan daha iyisini yapmalı"

Trabzonspor'un mevcut durumunu da değerlendiren Tolga Zengin, "Trabzon şehri artık eskisi gibi zor bir yer değil. Oyuncuların baskı altında hissettiğini düşünmüyorum. Ama takım daha iyisini yapmalı. Oynadığından zevk almaya başlayan bir Trabzonspor var ama bu yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Tolga Zengin, Trabzonspor, Beşiktaş, Trabzon, Futbol, Miras, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolga Zengin: 'Beşiktaş'a transfer olunca ağladım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
18:06 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 20:57:06. #1.12#
SON DAKİKA: Tolga Zengin: 'Beşiktaş'a transfer olunca ağladım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.