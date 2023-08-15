"Türk çocuğu sahada olacak" diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda tepki çeken detay: 8 yabancıyla maça başladı - Son Dakika
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"Türk çocuğu sahada olacak" diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda tepki çeken detay: 8 yabancıyla maça başladı

Son Güncelleme: 15.08.2023 11:11

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türk milliyetçisi olduğunu belirterek, "Türk çocuğu sahada olacak" diyen Kafkas, Süper Lig'in ilk haftasında ilk 11'de 8 yabancı oynatan tek hoca oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi. Ankara temsilcisinin hocası Tolunay Kafkas, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama sonrası maça sürdüğü kadroyla tepki çekti. Açıklamasında, "Ben, Türk milliyetçisiyim. 8+3 kuralına kim karşı çıkarsa, karşısında olurum. Türk çocuğu sahada olacak." diyen Kafkas, Süper Lig'in ilk haftasında 8 yabancı hakkını da kullanan tek hoca oldu.

8 YABANCI DA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı MKE Ankaragücü, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de 8 yabancı oyuncusuna yer verdi. Böylece Ankara ekibi, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında ilk 11'inde 8 yabancı oynatan tek takım oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Tolunay Kafkas'ın açıklamalarının üzerine böyle bir takım sahaya sürmesi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada Kafkas ile ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

Tolunay Kafkas'a gelen eleştiriler şöyle:

'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
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Tolunay Kafkas, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda tepki çeken detay: 8 yabancıyla maça başladı - Son Dakika


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