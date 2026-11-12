Tonya\'da amatör lig maçında futbolcular birbirine girdi, 5 futbolcu yaralandı

Tonya'da amatör lig maçında futbolcular birbirine girdi, 5 futbolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon 1'inci Amatör Lig'de Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasındaki karşılaşmada futbolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yüzlerine darbe alan 5 futbolcu ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TRABZON'da Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Spor Kulübü arasında oynanan Trabzon 1'inci Amatör Lig karşılaşması sırasında sahada yaşanan kavga sonrası yaralanan 5 futbolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tonya ilçesinde Trabzon 1'inci Amatör Ligi'nde mücadele eden Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK, Tonya Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Tonyaspor karşısında konuk ekip, 64'üncü dakikada skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 88'inci dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 5 futbolcu yaralandı. Yüzlerine aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan futbolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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