Tonya'da amatör lig maçında futbolcular birbirine girdi, 5 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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Tonya'da amatör lig maçında futbolcular birbirine girdi, 5 futbolcu yaralandı

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Tonya\'da amatör lig maçında futbolcular birbirine girdi, 5 futbolcu yaralandı
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Tonya\'da amatör lig maçında futbolcular birbirine girdi, 5 futbolcu yaralandı
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Trabzon 1'inci Amatör Lig'de Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasındaki karşılaşmada futbolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yüzlerine darbe alan 5 futbolcu ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TRABZON'da Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Spor Kulübü arasında oynanan Trabzon 1'inci Amatör Lig karşılaşması sırasında sahada yaşanan kavga sonrası yaralanan 5 futbolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tonya ilçesinde Trabzon 1'inci Amatör Ligi'nde mücadele eden Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK, Tonya Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Tonyaspor karşısında konuk ekip, 64'üncü dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 5 futbolcu yaralandı. Yüzlerine aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan futbolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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