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Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi - Son Dakika

Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi

11.11.2021 13:14
Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi

Toroslar Belediyesinin bu yıl 14'üncüsünü düzenleyeceği Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kura çekimi yapıldı.

Toroslar Belediyesinin bu yıl 14'üncüsünü düzenleyeceği Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kura çekimi yapıldı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek ve 4 grupta 21 kurumun mücadele edeceği Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvası 24 Kasım Öğretmenler Gününde başlayacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuva komitesi ve turnuvada yer alacak kurumların temsilcileriyle kura çekiminde Yunus Emre Kültür Merkezinde bir araya geldi.

"Bu turnuva, aynı kentte yaşayan insanların bir araya geldiği sosyal bir organizasyon"

Başkan Yılmaz, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek turnuvaya katılacak tüm kurumlara teşekkür etti. Mersin'de en fazla spor tesisine sahip ve amatör spora destek veren bir belediye olduklarına dikkat çeken Yılmaz, " Spor; kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Bu turnuva ile amacımız, kentimizdeki kurumlar arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı daha da ön plana çıkarmaktır. Futbol, herkesi heyecanlandıran bir spor dalı ama en önemlisi fair play çerçevesinde müsabakaların tamamlanmasıdır. Spor odaklı, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz turnuvaya katılacak tüm kurumlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Turnuva tüzüğü ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği ve kurum temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunulduğu toplantının ardından kura çekimine geçildi. 21 kurumun temsilcisi kuralarını çekerek gruplarını belirledi.

Yapılan kura çekimine göre, 4 grupta düzenlenecek turnuvada müsabakalar 35'er dakikalık 2 devre halinde yapılacak. Korukent Mahallesi Bilge Kağan Parkı, Çağdaşkent Mahallesi 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi Anafartalar Parkı ve Akbelen Mahallesi Koray Aydın Stadında oynanacak maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları geçerli olacak ve her takım 25 futbolcu ile katılabilecek.

Sporseverler, turnuvanın tüzüğüne ve fikstürüne, önümüzdeki günlerde Toroslar Belediyesinin www.toroslar-bld.gov.tr web adresinde duyurular bölümünden ulaşabilecek.

Turnuvaya katılacak kurumlar ise şöyle:

A Grubu: Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı.

B Grubu: Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Cezaevi, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı.

C Grubu: Mersin Barosu, Akdeniz Belediyesi, Mersin İl Müftülüğü, Toros Devlet Hastanesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

D Grubu: Toroslar Belediyesi, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü, Mersin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü. - MERSİN

Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi
Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi
Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi
Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi

Toros Dağları, Hisarcık, Mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi - Son Dakika
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