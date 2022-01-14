Üye Girişi
Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi - Son Dakika

Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi

14.01.2022 11:53

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'ten radikal kararlar gelmeye devam ediyor. Sakatlığı ile takımı şoke eden Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelirken, İspanyol teknik direktör sezon başında Beşiktaş'ın da transfer etmeyi planladığı PSG'nin 28 yaşındaki kalecisi Sergio Rico'nun kadroya katılmasını istedi.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent göreve hızlı başladı. Sarı-Kırmızılılardaki kötü gidişe son vermek için İspanyol teknik adam, ilk adımını kaleci konusunda atacak.

MUSLERA İLE İLGİLİ ÇARPICI KARAR

Takımı mercek altına alan Torrent, başlıca sorun olarak 1 numara pozisyonunu belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir karara imza attığı ifade edildi.

BURAS ELMAS'TAN ACİL İSTEK

Domenec Torrent, Fernando Muslera'nın yokluğunda yaşanan problemin takıma olumsuz yansıdığını tespit ederek Başkan Burak Elmas'tan tecrübeli bir kaleci istedi. Muslera'nın en erken mart başında takıma dönmesinin büyük risk olduğunu ve bu süreçte takımın Süper Lig'de sıkıntı yaşayabileceğini anlatan Torrent'in, "Yaşı ilerlemiş bir kalecinin form tutması da kolay değil" dediği vurgulandı.

Torrent'ten radikal karar! Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi

6 AYLIK FESİH GÜNDEMDE

Başkan Elmas ve yönetimin, Domenec Torrent'ten gelen ilk rapor sonrası kaleci arayışına başladığı bildirildi. Bu çerçevede Muslera'nın sözleşmesinin 6 aylığına fesih edileceği, bu süreçte kalenin yabancı bir eldivene teslim edileceğinin altı çizildi.

"TEHLİKEYE ATMAYALIM"

Yönetimin şanssız bir sakatlık yaşayan Uruguaylı file bekçisi Muslera'ya, "Senin kontratın 2024'te sona eriyor. Kulübümüz buna sadık kalacak ama ligin ikinci yarısını da riske etmek istemiyoruz. Bu konuda senden anlayış bekliyoruz" diyeceği bildirildi.

Torrent'ten radikal karar! Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi

TORRENT'İN KAFASINDAKİ KALECİ: SERGIO RICO

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin transfer edilmesini isterken, bu eldivenin Sergio Rico olduğu öğrenildi. Sezon başında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki İspanyol, Fransız devi PSG'nin formasını giyiyor.

BU SEZON 1 MAÇA ÇIKTI

2020'de Sevilla'dan 5 milyon Euro bedelle alınan Rico, İspanya Milli Takımı'nda 1 defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG'de, Rico bu sezon ligde sadece 1 kez, Navas'ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi.

YORUMLAR (1)
500

Domenec Torrent, Galatasaray, Muslera, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi - Son Dakika Spor


Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeklerinin sayısı 20 bin 843'e yükseldi Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeklerinin sayısı 20 bin 843'e yükseldi         
18:00
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı         
16:21
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:52 Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!
17:35 Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza 1 yıl 10 gün hapis cezası
17:20 Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü tutuklandı
17:14 Çukur dizisinin çekildiği bina yandı
17:12 Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş
17:02 Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
16:51 Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
15:53 İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 18:04:14. #1.12#
SON DAKİKA: Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement