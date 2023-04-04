Tosun Paşa yeniden doğdu! Cenk'in oyununa Şenol Güneş etkisi - Son Dakika
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Tosun Paşa yeniden doğdu! Cenk'in oyununa Şenol Güneş etkisi

04.04.2023 16:00

Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini geçiren Cenk Tosun, Süper Lig'in ilk 11 haftasında sadece 1 defa gol atmayı başarırken Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 15 maçta ise 11 kez fileleri sarsmayı başardı. Milli futbolcunun bu istatistikleri dikkat çekti.

Deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'in Beşiktaş'a getirilmesiyle birlikte Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un da performansı dikkat çekiyor.

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren ve sezon başında Beşiktaş ile 1+1 yıllık kontrat imzalayarak siyah-beyazlı takımdaki üçüncü dönemine adım atan 31 yaşındaki golcü oyuncu, son dönemde yakaladığı çıkışla eski günlerini hatırlatıyor.

DERBİYE DAMGA VURDU

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbide 2 kez fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Cenk Tosun, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı.

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GÜNEŞ'İN ELİ DEĞDİ

Sezonun ilk 11 haftasında Beşiktaş'ın başında bulunan Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in fazla forma şansı vermediği Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe büründü.

CENK ATINCA BEŞİKTAŞ KAZANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Cenk Tosun'un gol attığı 9 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, milli oyuncunun fileleri havalandırdığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Cenk Tosun, 3 maçta 2'şer, 6 müsabakada da birer kez ağları havalandırdı. Bu sezon ligde gollerin 7'sini ayakla ve 3'ünü kafa vuruşuyla atan Cenk, 2'sini ise penaltıdan kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon toplamda 27 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu, bu mücadelelerde 15 gol atarken 3 de asist kaydetti.

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