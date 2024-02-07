- Tour of Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışının basın lansmanı yapıldı
İSTANBUL - 8-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Tour of Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın basın lansmanı yapıldı.
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan "Tour of Antalya powered by AKRA" uluslararası bisiklet yarışı, 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin önde gelen kültür ve turizm merkezlerinden Antalya'da dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımı ile beşinci kez düzenlenecek.
Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Tour Of Antalya powered by AKRA, 2024 yılında 16 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçi Antalya'nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 601,7 km pedal basacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya'nın tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek.
Fransa'dan İtalya'ya, Belçika'dan Almanya'ya, Yeni Zelanda'dan Amerika'ya dünyaca ünlü bisiklet takımlarına dört gün boyunca ev sahipliği yaparak Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak dev organizasyonun lansmanı; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Organizasyon Komitesi Başkanı Haydar Barut ve kamu kurumlarının ve sponsor markaların temsilcilerinin yanı sıra medya mensuplarının katılımı ile AKRA Hotel'de düzenlendi. Renkli şovlara sahne olan lansmanda takımlar ve lider formalar tanıtılırken birbirinden güzel etapların öne çıkan özellikleri ve "Yeşil Bir Gelecek" temasının ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak farkındalık sürüşünün detayları paylaşıldı.
Tour of Antalya'ya katılan takımların kadroları belli oldu
Geçtiğimiz yıl yıkıcı deprem felaketi nedeni ile starta birkaç gün kala iptal edilen Tour Of Antalya uluslararası bisiklet turu dünyaca ünlü pedalları ağırlamaya hazırlanıyor.
World Tour Takımları: Bahrain Victorious (Bahreyn), Alpecin- Deceuninck (Belçika)
Pro Takımları: Uno-X Mobility (Norveç), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), VF Group-Bardiani CSF - Faizan (İtalya), Tudor Pro Cycling Team (İsviçre), Team Polti-Kometa (İtalya), Corratec Vini Fantini (İtalya), Bingoal WB (Belçika), TDT-Unibet (Hollanda), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)
Kıta Takımları: Terengganu Cycling Team (Malezya), China Glory - Mentech Continental Cycling Team (Çin Halk Cumhuriyeti), Beykoz Belediye Spor Türkiye (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Adria Mobil (Slovenya), Kinan Racing Team (Japonya), Tashkent City Professional Cycling Team (Özbekistan), Tarteletto-Isorex (Belçika), Sabgal/ Anicolor (Portekiz), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), Team Vorarlberg (Avusturya), Bike Aid (Almanya), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), REMBE Pro Cycling Team Sauerland (Almanya)
UCI World Tour sıralamasında 6. sırada olan Bahrain Victorious ile 8. sırada yer alan Belçikalı Alpecin-Deceuninck takımlarının katılımı, bu yıl beşinci yılını kutlayan Tour Of Antalya powered by AKRA yarışının yol bisikleti yarışları arasında marka değerinin yükselmesinin de göstergesi oldu.
İtalya, Belçika, Yeni Zelanda, Büyük Britanya gibi dünya bisikletinin önemli ülkelerinin katıldığı Tour of Antalya powered by AKRA 2024'e Türkiye'den ilk kez 4 Kıta Takımı'nın katılması da Tour of Antalya'nın Türk bisikleti için en önemli organizasyonlardan biri olduğunu gösteriyor. İki yıl önce Tour of Antalya'ya katılım sağlayan Sakarya BB Pro Team, Spor Toto Cycling Team takımlarının yanı sıra bu yıl kurulan Beykoz Belediye Spor Türkiye ve Konya Büyükşehir Belediye Spor Tour of Antalya'ya katılarak hem kendi aralarında hem uluslararası rakipleriyle kıyasıya rekabet edecek.
"Tour of Antalya, Türkiye'nin en iyi marka organizasyonlarından biri haline geldi"
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, lansmanda yaptığı konuşmada, "Beyond Antalya" sloganıyla bu sene 5. kez gerçekleştirilecek olan Tour of Antalya, kısa süre içinde Antalya'nın ve Türkiye'nin marka organizasyonları arasına katıldı. Bisiklet sporunu gözde turizm odakları ve tarihi mekanlarla buluşturan Tour of Antalya düzenlediği coğrafyanın sunduğu zengin bisiklet parkurları ve ılıman iklimi ile Avrupa'da yol bisikleti sezonunun açılışını müjdeleyen gözde bir organizasyon haline geldi. Tour of Antalya'nın şehrin tanıtımı yanında, bisiklet altyapı yatırımların artması bisiklete binen kişi sayısının artması ve ülkemizde bisiklet sporunun gelişmesinde de önemli rolü olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Tour of Antalya ve ev sahipliği yaptığımız güzide bisiklet turlarımız için federasyon olarak "Bir bisiklet yarışının ötesinde" sloganını benimsedik. Antalya'nın uluslararası bisiklet takımları ve bisiklet severler için tercih edilen bir kamp merkezi olarak anılması; bu yarışlara katılabilmek için kurulan uluslararası takımlarımız; yarışı izleyen çocukların ve genç sporcularımızın bu takımlarda yer alma hayali kurmaları bisiklet organizasyonlarının bir bisiklet yarışı olmanın ötesinde orta ve uzun vadeli çıktıları olduğunu kanıtlamaktadır. Bu organizasyonun güvenli ve nitelikli şekilde gerçekleşmesi için seferber olan Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm kolluk güçleri ve organizasyona destek veren sponsor firmalara şükranlarımı sunarım. Şehrin adıyla anılan bir uluslararası bisiklet organizasyonu markası oluşturmayı hedefleyen bu başarılı projenin mimarlarına, katkı veren tüm gönüllü ve görevlilere teşekkürlerimi sunar, sporcu ve takımlara heyecan ve başarı dolu bir yarış dilerim" ifadelerini kullandı.
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