Trabzon\'da düzenlenen 10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası", Trabzon'da başladı.

Yomra Cimnastik Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde kadınlar epe karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Turnuvanın ilk gününde, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon olmak üzere 11 ilden 207 eskrim sporcusu ile misafir ülke olarak katılım gösteren Gürcistan'dan 20 eskrimci, kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon, yarın yapılacak mücadelelerin ardından sona erecek.