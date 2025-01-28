Trabzon'da Güvenlik Görevlisi Emre Günaydın'ın Topla Yetenekli Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon'da Güvenlik Görevlisi Emre Günaydın'ın Topla Yetenekli Gösterisi

Trabzon\'da Güvenlik Görevlisi Emre Günaydın\'ın Topla Yetenekli Gösterisi

Trabzon'da özel güvenlik görevlisi Emre Günaydın, Trabzonspor-Sivasspor maçında futbol topunu parmaklarında döndürerek izleyicilerin beğenisini topladı. Eğitim geçmişi basketbol olan Günaydın, spontane gelişen bu hareketi kızlarına hatıra bırakmak amacıyla yapmış.

28.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'da özel güvenlik görevlisi Emre Günaydın, futbol topunu, basketbolcular gibi parmaklarında uzun süreli döndürüyor. Görev aldığı Trabzonspor- Sivasspor maçında yanına gelen futbol topuyla yaptığı resitalle izleyenlerin beğenisini toplayan Günaydın, "Lisede basketbol takımında oynadım; o dönemden kalma bir alışkanlık. Bu hareketleri fırsat buldukça tekrar ediyorum" dedi.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Sivasspor ile oynadığı maçın devre arasında özel güvenlik görevlisi Emre Günaydın'ın topla yaptığı hareketler, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı. Maçı anlatan spikerin "Basketbol koçları bu abimizi bulun, son derece yetenekli bir abimiz" yorumunda bulunduğu Günaydın'ın; futbol topunu basketbolcular gibi parmaklarında kavis vererek döndürmesi, izleyenlerin beğenisi topladı.

'KISA SÜRELİĞİNE BİR RESİTAL SERGİLEMEK İSTEDİM'

Trabzon'da bir AVM'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emre Günaydın, sosyal medyada ilgiyle izlenilen o anları DHA'ya anlattı. Günaydın "O gün Sivasspor ile maçımız vardı. Devre arası olmuştu. Görüntünün alındığı an ile yayınlandığı an farklı zamanlardaydı. Devre arasında takımlar soyunma odasına gittiğinde top toplayıcı kardeşlerimiz topla oynuyordu. O sırada top bir anda benim yanıma düşünce ben de kısa süreliğine bir resital sergilemek istedim. Anlık olarak tamamen spontane gelişen bir olaydı, çok da uzun tutmadım" dedi.

'SPİKER BİZİ ONERE ETTİ'

Küçük yaştan beri sporun ve özellikle de futbolun içinde olduğunu anlatan Günaydın, topla yaptığı hareketin kameralara yansıyacağını hiç düşünmediğini söyledi. Günaydın, "Fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Lise yıllarında futbol takımında kalecilik yapmıştım. Lise üçüncü sınıfta ise basketbol takımında oynadım. Bu da o dönemden kalma bir alışkanlık. Bu hareketleri fırsat buldukça tekrar ediyorum, zaman zaman evde kızlarıma da yapıyorum. Sırtım zaten sahaya dönük görevimin bilincinde ve görevimi ifa ediyordum. Ancak o hareketin ardından ikinci yarı başladığında telefonuma mesajlar gelmeye başladı. Maçı anlatan spikerin o andaki sözleri bizi onore etti. Tabi ki çok da mutlu oldum. Beni aslında en çok mutlu eden de o görüntüleri kızlarıma gösterdiğimde onların yaşadığı mutluluktu. Onlar da defalarca o görüntüyü izleyerek mutlu oldular. Onlara da kalıcı bir hatıra bırakmak beni çok mutlu etmişti. Zaten bir babayı en çok ne mutlu edebilir ki bundan başka?" diye konuştu.

'GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR HAREKET'

Topla oynamayı sevdiğini dile getiren Emer Günaydın, "Bu spor dalıyla ilgilenmeyenler için gerçekten çok zor bir hareket. Zaten tırnak ile parmağa kavis verilerek yapılan bir hareket olduğu için özellikle de parmaktan parmağa geçişler zor oluyor. Bu hareketleri yapmak isteyenlerin hem o spor dalına meraklı olması hem de sürekli yapmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Emre Günaydın, Trabzonspor, Basketbol, Sivasspor, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Güvenlik Görevlisi Emre Günaydın'ın Topla Yetenekli Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:17:18. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Güvenlik Görevlisi Emre Günaydın'ın Topla Yetenekli Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.