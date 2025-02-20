Trabzon Yarı Maratonu'na Rekor Katılım - Son Dakika
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Spor

Trabzon Yarı Maratonu'na Rekor Katılım

45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 21 ülkeden 114 sporcu dahil olmak üzere toplam 2 bin 646 kişi kayıt yaptırdı. Bu, maraton tarihindeki en yüksek katılım olarak kaydedildi.

20.02.2025 12:41
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için 21 farklı ülkeden 114 sporcunun da aralarında bulunduğu 2 bin 646 kişi kayıt yaptırdı. 45 yılın en yüksek başvurusu gerçekleşti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 'Her Adımda Barışa Koş' mottosuyla 23 Şubat 2025 Pazar günü 45. kez düzenlenecek. Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteklediği maraton için 2 bin 646 kişi kayıt yaptırdı. 45 yıllık tarihindeki en yüksek başvurunun yapıldığı 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Belarus, Ukrayna, Japonya, Almanya, Belçika, Estonya, Kazakistan, Yunanistan, ABD, Etiyopya, Güney Kore, İngiltere, İran, İsviçre, Kanada, Kırgızistan, Polonya ve Tunus'tan toplam 114 sporcu başvuru yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl 45'incisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na yurt içi ve yurt dışından gösterilen yoğun ilgi memnuniyet verici. Tüm sporcularımıza, katılımcılarımıza ve Trabzon halkına şimdiden teşekkür ediyoruz. Olumsuz hava koşullarına rağmen coşkulu bir organizasyon gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi maratonu izlemeye davet ediyoruz" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzon Yarı Maratonu'na Rekor Katılım - Son Dakika

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