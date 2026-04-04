Trabzon\'da maç biter bitmez saha karıştı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın son düdüğünün ardından tartışma yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.
İki takım oyuncuları ve güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek gerilimin büyümesine engel oldu. Mauro Icardi de takım arkadaşı Abdülkerim'i elinden tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Trabzonsporlu futbolcular, olayın yatışmasıyla birlikte saha ortasında toplanarak taraftarları ile birlikte galibiyet sevincini yaşamaya devam etti.
İki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasındaki gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti. İki takımdan birçok kişi tünel içerisinde birbirleriyle sözlü tartışma yaşadı. Olay yerinde bulunan güvenlik ekipleri olayları büyümeden engelledi.
