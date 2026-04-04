Trabzon'da maç biter bitmez saha karıştı

04.04.2026 22:09
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakçı ile Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

MAÇ BİTER BİTMEZ SAHA KARIŞTI

Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın son düdüğünün ardından tartışma yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

İki takım oyuncuları ve güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek gerilimin büyümesine engel oldu. Mauro Icardi de takım arkadaşı Abdülkerim'i elinden tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Trabzonsporlu futbolcular, olayın yatışmasıyla birlikte saha ortasında toplanarak taraftarları ile birlikte galibiyet sevincini yaşamaya devam etti. 

GERGİNLİK SOYUNMA ODASI KORİDORLARINDA DA DEVAM ETTİ

İki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasındaki gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti. İki takımdan birçok kişi tünel içerisinde birbirleriyle sözlü tartışma yaşadı. Olay yerinde bulunan güvenlik ekipleri olayları büyümeden engelledi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    fenere gelince oynamazsınız kupamızı verin diye ağlarsınız anca 53 46 Yanıtla
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Kamil hikâye anlatma boşuna en son şampiyon oldun süt içiyordun. 13 13
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Normaldir hamsi yemeye gediyoruz diyorlardi kalkan gorunumlu palamut oturtmayi yiyip donunce hazmi zor oluyor tabi , bol bol maden suyu icsinler hazimsizliga iyi gelir.. 22 16 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    Tabi GS yenilgiye alışık değil.tahamülü zor. 16 14 Yanıtla
  • Abdulbari Akbulak Abdulbari Akbulak:
    VAN'DAN TRABZON SPORA VE BÜTÜN TARAFTARLARINA KUCAK DOLUSU SELAM GÖNDERİYORUM. GS 12 KİŞİ OYNAMASA MAÇLARI ZOR ALIR ZATEN. İNŞALLAH TRABZON SPOR ŞAMPİYON OLUR. 14 12 Yanıtla
  • Recep Bayram Recep Bayram:
    yenildiysen tıpış tıpış soyunma odasına git daha sahada ne işin var 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
