Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor: 0-0

09.04.2022 22:33
Trabzonspor: 0-0

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Deniz Caneı Özaral GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Kitsiou, Ertuğrul, Tosça, Caulker, Sagal (Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan), Doğan Erdoğan, Furkan (Dk. 72 Recep Niyaz), Maxim, Figueredo (Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Deniz Caneı Özaral

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Kitsiou, Ertuğrul, Tosça, Caulker, Sagal (Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan), Doğan Erdoğan, Furkan (Dk. 72 Recep Niyaz), Maxim, Figueredo (Dk. 89 Vetrih), MuhammetTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Hugo, Denswil, Dorukhan (Dk. 70 Berat), Hamsik (Dk. 77 Kouassi), Abdulkadir Ömür (Dk. 89 Yunus Mallı), Edin Visca, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 89 Koita)SARI KARTLAR: Ertuğrul Ersoy, Figueredo, Sagal (Gaziantep FK) - Peres (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Gaziantep FK, taç çizgisi hizasında Denswil'in Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim'in ortasında Caulker'ın kafa vuruşu üstten autta çıktı.12'nci dakikada sol kanattan başlayan konuk takım atağında Nwakaeme topu sağ kanatta bulunan Bruno Peres'e verdi. Peres'in ortasında savunmadan seken topa Abdülkadir Ömür'ün şutu az farkla üstten auta gitti.19'uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın çıkardığı topa Cornelius kafayı vurdu. Direğe çarpan topu kale çizgisinde kaleci Günay çıkardı.25'inci dakikada ceza sahasına girmeden uzak köşeye Figueiredo'nun şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.33'üncü dakikada Maxim ceza sahası içerisindeki Muhammet Demir'e pas verdi. Muhammet'in vuruşu, Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direğe çarptı.53'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Figueredo'nun ceza alanı çizgisi üzerinden çektiği şut savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet topu ağlara gönderdi ancak öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.78'inci dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında ceza alanı dışında toplu buluşan Abdulkadir Ömür'ün şutu az farkla auta çıktı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde de gol olmayınca maç 0-0'lık eşitlik ile sonuçlandı.


- Gaziantep
YORUMLAR
500
Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada

Halil İbrahim Pehlivan, Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
22:02 İBB'nin Ramazan etkinlilerinde söylenen şarkı eleştiri aldı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde
21:58 Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
21:56 Seçim anketinde yeni sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi dikkat çekti
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
20:32 Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! Tam 5 gol var
20:30 Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 22:39:52. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement