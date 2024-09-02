Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor: 0-0

SÜPER Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede gol sesi çıkmazken, her iki takım da aynı 11 ile ikinci yarıya çıktı ve maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.

02.09.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SÜPER Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalarken yardımcılıklarını Suat Güz ve İbrahim Bozbey yaptı.

Mücadeleye ev sahibi Eyüpspor; Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Saiz, Emre Akbaba, Midtsjö, Ahmed Kutucu ve Thiam 11'i ile çıktı. Konuk ekip Trabzonspor ise; Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Cihan Çanak, Orsic, Enis Destan ve Draguş ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken iki takımda ikinci yarıya aynı 11 ile çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında da durum değişmedi ve mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Eyüpspor, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:47 Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti
11:39 Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia ’’Doktor bey hasta çok kötü’’ Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia! ''Doktor bey hasta çok kötü''
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:09 Ölümüne rahatlık Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu Ölümüne rahatlık! Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
10:47 İtalya’da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı İtalya'da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı
10:21 Cem Uzan, Galatasaray’ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız Cem Uzan, Galatasaray'ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 01:05:30. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement